Nee, Volvo is niet aan het testen met hoekige retro-modellen

We moeten het even hebben over geloven wat je ziet op het internet, zoals ambities van Volvo over retro-auto’s waar het merk geen weet van heeft.

Ja, de ironie van een website op het internet die gaat vertellen dat het internet niet te vertrouwen is, dat is ons niet ontgaan. Een interessant fenomeen kaart echter een probleem aan wat steeds vaker aan het licht komt. Met in de hoofdrol een handige fotosoepert en Volvo. Dit moet wel leuk worden.

Hoekige Volvo’s

Het begint met een Instagram-bericht van ene Jordan Rubinstein-Towler. Deze autodesigner, en dus handig met fotobewerkings- dan wel modelleringsprogramma’s, kwam een tijdje geleden met een soort V90-opvolger op de proppen. Maar dan eentje die terugvalt op de zeer hoekige lijnen van auto’s als de Volvo 240. Gaaf! Uiteraard snap je door de ietwat neppe omgeving en de toch wel vrij overduidelijke gegenereerde lichtinval dat dit een concept is, niet geassocieerd met Volvo.

Maar dan gaat het ‘mis’. Oké, we willen niet Jordan aan de schandpaal nagelen, want het is niet volledig zijn schuld. Hij koos er namelijk voor om zijn design iets meer leven te geven door ze digitaal in te pakken met camouflagefolie en ze te renderen op de Nürburgring. Als je een beetje ervaring hebt op het internet en/of dusdanig hebt opgelet dat dit dus door een fan ontworpen modellen zijn, weet je al vrij snel dat dit nep is.

Maar goed, het ongetrainde oog (en we willen niet vervelend doen, maar ook veel niet-autofanaten zijn toch Volvo-fans) ziet een semi-realistische foto en denkt: gaaf! En deelt het met zijn vrienden op Facebook. Zo kwam deze render terecht in vele Facebookgroepen, daarna op Reddit en konden de kritische ‘maar dit is nep’-comments niet de doorslag geven in een zee van enthousiaste, goedgelovige fans die dachten dat Volvo echt op de retro-tour gaat. En het moet gezegd worden, als je de post van Jordan uit zijn context ziet, staat er ook niks bij waaruit duidelijk wordt dat het om een bewerkte foto gaat. Dus als deze ook op die manier gedeeld wordt, is het hek van de dam. En als compliment richting de ontwerper: ze zijn voor het ongetrainde oog ook wel erg realistisch.

Echt of nep

De situatie met de Volvo-renders wordt gedeeld door The Drive en het is een interessante casus. Daarnaast zijn spyshot-renders nogal gemeen. Als er uit het niets een volledig onthulde auto op je beeldscherm verschijnt, moet je op je hoede zijn. Dankzij tipjes van sluiers van topmannen, spyshots en andere dingen met testmules en allerlei teasers en dergelijken, is een onthulling tegenwoordig vaak slechts een bevestiging van wat de verwachting is. Spyshots maken dat lastiger. Soms weet een fabrikant de kaken stijf op elkaar te houden en gaan ze gewoon testen, pas bij het zien van spyshots worden dan de intenties duidelijk.

De iets geheimzinnigere aard van spyshots zorgt voor meer speculatie dan bij een directe onthulling van de fabrikant zelf. Dus is het logisch dat bij een contextloze foto van een Volvo-spyshot vragen gesteld worden of tot conclusies gehaast wordt. Juist in deze tijd waar je je ook nog eens bij alles moet afvragen of het AI of niet is, extra reden om op je hoede te zijn.

We willen verder niet dwars doen ten opzichte van mensen die goed zijn in photoshop, overigens. Weet echter wel, als verzender evenals ontvanger, dat lopende vuurtjes echt snel lopen op het internet. Gewoon even extra kijken of snel Googelen is alles wat je moet weten, sociale media willen nog wel eens contextloos allerlei info verspreiden die niet waar is. Da’s geen nieuwe ontwikkeling, maar weet dat Volvo helaas gewoon een gloednieuwe, niet zo retro-achtige ES90 gaat onthullen, en geen vierkante blokkendoos.