Grootste automerk ter wereld valt Duitse en Engelse luxemerken aan met deze dikke coupé

Rolls-Royce, maak je borst maar nat.

Heeft Toyota het niet druk genoeg met de wereld redden door in zo’n beetje alle mogelijke aandrijftechnologieën te investeren? Ik zou zeggen van wel, maar kennelijk zijn er nog genoeg werknemers met genoeg tijd over om een nieuw project aan te nemen. Toyota stuurt de Century naar voren als nieuw luxemerk boven Lexus.

Je kende Century al van de sedan en SUV voornamelijk voor Japan, maar nu gaat het merk op eigen benen staan. Voor deze overgang komt er een model bij: de coupé. Of ja, coupé. Laten we het een SUV-coupé noemen. Het ding lijkt namelijk gigantisch en staat vrij hoog op zijn tienspaaks poten.

De überluxe-auto-checklist wordt vervolgens netjes afgevinkt. Een op maat gemaakte auto per klant? Check. Een interieur dat gericht is op de bijrijder en niet de bestuurder? Dubbel check. Een feitje waar je je vermogende kameraden in de kroeg over kunt vertellen? Ook check. Het feitje: de exterieurlak bestaat uit zestig lagen verf. Zestig!

Het meest luxe interieur ooit?

Dan door naar de mega interessante cabine. Je komt er doordat één van de twee deuren naar voren schuift en naast de motorkap komt te hangen. Heel bijzonder. Vervolgens gaat de bijrijder zitten op een stoel die naar voren is geschoven en naar de deuropening toe is gedraaid. Eenmaal op de troon schuift de stoel naar achteren zodat je lekker veel beenruimte hebt. Je zit dus schuin achter de bestuurder. Er zijn achterin verder geen zitplekken.

De bestuurder, of beter gezegd privé-chauffeur, wordt afgeschermd van de rest van het interieur door middel van een stel oranjegekleurde laserstralen. Heel cool! De chauffeur kijkt naar drie kleine schermpjes en stuurt met een yoke-stuur. Dikke kans dat daar het steer-by-wire-systeem van Lexus in zit. De bestuurder kan geen gebruik maken van buitenspiegels of achterruit om naar achteren te kijken. Waarom? Ze bestaan niet op de Century Coupe.

Uiteraard zullen de configureeropties oneindig zijn en zullen er prachtige stofjes gebruikt worden. Ook in de Century is er een speciaal vakje voor een Century-paraplu. Het merk dat nog maar net uit het bubbeltjesplastic komt laat ook meteen een uitgebreide accessoires set zien met onder andere kussens, een soort van krukjes en zelfs een loopautootje voor de kleinste Century-liefhebbers.

Century gaat dus duidelijk de strijd aan met merken als Rolls-Royce, Bentley en Maybach. In 2027 zou de Century Coupe in productie moeten gaan. Prijzen en specificaties zijn nog onbekend. Online wordt er gesuggereerd dat er een 3,6-liter plug-in hybride V6 in kan liggen. Die motor gebruikt Toyota nu in de Century SUV.

Over Century

De merknaam is toepasselijk dit jaar. Akio Toyoda vertelt bij de presentatie over de honderdste verjaardag van het Meiji-tijdperk en de geboorte van Sakichi Toyoda, de oprichter van de Toyota Group. ”Voor mij gaat het om het creëren van de volgende honderd jaar”, voegt hij eraan toe.

De feniks staat nog altijd centraal bij Century. Toyoda: ”In de Japanse mythologie verschijnt de feniks alleen als er vrede op aarde is. Het is een oprecht verlangen naar wereldvrede en een poging om de komende honderd jaar vanuit Japan vorm te geven.” Hoe kun je dat nou beter doen dan met een Rolls-Royce-concurrent?