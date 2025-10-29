Grootste automerk ter wereld valt Duitse en Engelse luxemerken aan met deze dikke coupé

Rolls-Royce, maak je borst maar nat.
Heeft Toyota het niet druk genoeg met de wereld redden door in zo’n beetje alle mogelijke aandrijftechnologieën te investeren? Ik zou zeggen van wel, maar kennelijk zijn er nog genoeg werknemers met genoeg tijd over om een nieuw project aan te nemen. Toyota stuurt de Century naar voren als nieuw luxemerk boven Lexus.
Je kende Century al van de sedan en SUV voornamelijk voor Japan, maar nu gaat het merk op eigen benen staan. Voor deze overgang komt er een model bij: de coupé. Of ja, coupé. Laten we het een SUV-coupé noemen. Het ding lijkt namelijk gigantisch en staat vrij hoog op zijn tienspaaks poten.
De überluxe-auto-checklist wordt vervolgens netjes afgevinkt. Een op maat gemaakte auto per klant? Check. Een interieur dat gericht is op de bijrijder en niet de bestuurder? Dubbel check. Een feitje waar je je vermogende kameraden in de kroeg over kunt vertellen? Ook check. Het feitje: de exterieurlak bestaat uit zestig lagen verf. Zestig!
Het meest luxe interieur ooit?
Dan door naar de mega interessante cabine. Je komt er doordat één van de twee deuren naar voren schuift en naast de motorkap komt te hangen. Heel bijzonder. Vervolgens gaat de bijrijder zitten op een stoel die naar voren is geschoven en naar de deuropening toe is gedraaid. Eenmaal op de troon schuift de stoel naar achteren zodat je lekker veel beenruimte hebt. Je zit dus schuin achter de bestuurder. Er zijn achterin verder geen zitplekken.
De bestuurder, of beter gezegd privé-chauffeur, wordt afgeschermd van de rest van het interieur door middel van een stel oranjegekleurde laserstralen. Heel cool! De chauffeur kijkt naar drie kleine schermpjes en stuurt met een yoke-stuur. Dikke kans dat daar het steer-by-wire-systeem van Lexus in zit. De bestuurder kan geen gebruik maken van buitenspiegels of achterruit om naar achteren te kijken. Waarom? Ze bestaan niet op de Century Coupe.
Uiteraard zullen de configureeropties oneindig zijn en zullen er prachtige stofjes gebruikt worden. Ook in de Century is er een speciaal vakje voor een Century-paraplu. Het merk dat nog maar net uit het bubbeltjesplastic komt laat ook meteen een uitgebreide accessoires set zien met onder andere kussens, een soort van krukjes en zelfs een loopautootje voor de kleinste Century-liefhebbers.
Century gaat dus duidelijk de strijd aan met merken als Rolls-Royce, Bentley en Maybach. In 2027 zou de Century Coupe in productie moeten gaan. Prijzen en specificaties zijn nog onbekend. Online wordt er gesuggereerd dat er een 3,6-liter plug-in hybride V6 in kan liggen. Die motor gebruikt Toyota nu in de Century SUV.
Over Century
De merknaam is toepasselijk dit jaar. Akio Toyoda vertelt bij de presentatie over de honderdste verjaardag van het Meiji-tijdperk en de geboorte van Sakichi Toyoda, de oprichter van de Toyota Group. ”Voor mij gaat het om het creëren van de volgende honderd jaar”, voegt hij eraan toe.
De feniks staat nog altijd centraal bij Century. Toyoda: ”In de Japanse mythologie verschijnt de feniks alleen als er vrede op aarde is. Het is een oprecht verlangen naar wereldvrede en een poging om de komende honderd jaar vanuit Japan vorm te geven.” Hoe kun je dat nou beter doen dan met een Rolls-Royce-concurrent?
Reacties
Willy500E zegt
Bah!
PunicaOase zegt
Misschien werkt dit in Japan, maar in de EU en VS geef ik dit weinig kans t.o.v. een Rolls of Bentley.
lekkerlinksrijden zegt
In Europa denk ik ook niet, maar in de VS kan dit nog wel wat worden
Eric zegt
In het Midden Oosten ook prima hoor.
i3bestuurder zegt
Mercedes dacht met Maybach ook dat het Rolls Royce een enorme klap kon toedienen. Je moet als fabrikant wel van heel goede huize komen wil men de hondstrouwe clientèle van Roll Royce over de streep trekken om in een Japanner te gaan rijden.
potver7 zegt
Het verschil met Mercedes is dat Toyota een auto bouwt die niet overduidelijk genen deelt met de eerste de beste Lexus.
En vergeet niet dat de Century in Aziatische landen al vele jaren een vaste waarde is, met een hele trouwe klantenkring. Het is niet zomaar een nieuw merk, of een krampachtige poging om een oude naam weer nieuw leven in te blazen.
Misschien is het ook helemaal de bedoeling niet om Rolls Royce een enorme klap toe te dienen. Ze willen gewoon een stukje van de taart, en dat gaat prima lukken met de auto’s die ze maken.
Mike zegt
Met een normale stoelopstelling van 2+2 vind ik dit wel een verfrissende auto. Het zal vanwege de manier waarop ze deze positioneren wel onbetaalbaar worden.
mashell zegt
Century waren toch die jaren 60 stijl wagens? Gaan ze dit nu als nieuw merk positioneren? Ter vervanging van Lexus? Of er naast/boven/onder?
kniesoor zegt
Zoals in de tekst staat :
Toyota stuurt de Century naar voren als nieuw luxemerk boven Lexus.
UNQQ
• @mashell een goedkoop leesbrilletje uit de supermarkt aanreikt •
kniesoor zegt
Benieuwd of de gemiddelde rapper annex voetjeballer annex Midden-Oostiër geïnteresseerd is in zo’n ding.
JanJansen zegt
Was Akio Toyoda niet op non-actief gezet omdat hij niet wilde innoveren?
waterisnat zegt
Dat “niet willen innoveren” is groene kerk taal (i.e. een leugen). Toyoda wil gewoon wetenschap en geen groene kerk kolder.
Aalbert zegt
Ziet er top uit.
Edge zegt
Dit ding ziet er wel cool uit, maar het is niet waar ik op hoopte dat Century als merk boven Lexus. Het design oogt vooral erg stoer, terwijl je bij zo’n luxemerk eigenlijk meer elegantie en statigheid wilt zien.