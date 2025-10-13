Toyota teast een coupé die nergens op slaat

Gelukkig komt er ook nog een coupé die wel ergens op slaat.

Er staat weer een grote beurs voor de deur, namelijk de Japan Mobility Show, voorheen bekend als de Autosalon van Tokyo. Voor Toyota is dit een thuiswedstrijd, en zij pakken dan ook groot uit. We krijgen nu alvast een voorproefje van wat we kunnen verwachten.

Het lijkt erop dat we eindelijk de langverwachte opvolger van de Lexus LFA te zien gaan krijgen. Toyota deelt namelijk een plaatje waarop de Toyota 2000 GT, de Lexus LFA en een nieuw model te zien zijn, met de tekst ‘The Soul Lives On’. Dat klinkt veelbelovend. Helaas krijgen we niet meer info dan dat.

Toyota deelt wel alvast plaatjes van iets anders, namelijk een Century coupé. De Century was in het verleden het vlaggenschip van Toyota, maar tegenwoordig is het een eigen merk. Dit staat nog boven Lexus gepositioneerd. Het Century-gamma bestaat momenteel uit een sedan en een SUV.

Waarom deze coupé nergens op slaat? Nou, Toyota Century zet de auto’s in de markt als ’the pinnacle of chauffeur-driven cars’. Het hele idee is dus dat je gereden wordt in deze auto’s. Dan is een coupé niet zo logisch. Je kunt weliswaar plaatsnemen naast je chauffeur, maar dat is natuurlijk niet hoe het heurt.

Het lijkt erop dat Toyota een bijzondere oplossing heeft bedacht. We menen op de plaatjes namelijk twee centrale stoelen te zien, die achter elkaar zijn geplaatst. Op die manier hoef je niet naast je chauffeur te zitten.

Wat verder opvalt is het feit dat deze coupé nogal hoog op zijn pootjes staat. Het lijkt een soort cross-over te worden. Deze auto combineert dus de lompe afmetingen van een SUV met de praktische nadelen van een coupé.

Uiteindelijk is het idee van een überluxe coupé natuurlijk niet zo gek. Rolls-Royce doet goede zaken met de Wraith en de Spectre, om nog maar te zwijgen over de Bentley Continental GT. Dus ja, waarom geen Century Coupé?

Of deze auto er ook echt gaat komen is nog maar de vraag. Century heeft het namelijk over een One of One. De auto oogt ook niet bepaald productierijp, met een bijzondere deurconstructie en een gekke stoelopstelling. Het lijkt dus vooral een showauto, maar wie weet wil Century peilen of er animo is voor een coupé.