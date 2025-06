Toyota Aygo X Hybrid: de eerste échte A-segment hybride

De Toyota Aygo X is vernieuwd en het is nu een heuse hybride geworden!

De voormalige bondgenoten van Toyota (Peugeot en Citroën) hebben het A-segment allang de rug toegekeerd, maar gelukkig gaan de Japanners gewoon door op eigen houtje. De Aygo X zit stiekem een beetje tussen het A- en B-segment in, maar dat maakt verder niet uit. Toyota presenteert nu de vernieuwde Aygo X, die een hele belangrijke primeur met zich meebrengt.

Eerst even heel kort het uiterlijk. De Aygo X heeft een nieuwe snuit gekregen, die hoekiger en agressiever oogt. De Benjamin van het merk heeft niet hetzelfde familiegezicht gekregen als bijvoorbeeld de Prius en de nieuwe RAV4. De voorkant had ook zomaar op een Koreaan kunnen zitten. De achterkant is verder gewoon hetzelfde gebleven.

Toyota Aygo X Hybrid

Dan nu het echte nieuws: de Aygo X is voortaan een hybride! En dan geen laffe mild hybrid, zoals Fiat 500 Hybrid, maar een échte hybride. Dat is een primeur in het A-segment. Het gaat om de aandrijflijn van de Yaris Hybrid, maar dan in een kleinere verpakking. Toyota noemt nog geen verbruikscijfers, maar je kunt dus rekenen op een zeer zuinige auto. Toyota noemt wel alvast de CO 2 -uitstoot: die bedraagt slechts 86 gram.

Waar de Aygo X voorheen een 1.0 had, is dat nu een 1.5 geworden in de Aygo X Hybrid. Deze levert 116 pk, 44 pk meer dan de huidige Aygo X. De hybride kan in 9,7 seconden van 0 naar 100 km/u sprinten, wat voor Aygo-begrippen razendsnel is. De huidige Aygo X doet er bijna 15 seconden over.

Het was wel een beetje proppen om de aandrijflijn van de Yaris Hybrid in de Aygo X te krijgen. Door twee stapels accucellen naast elkaar te plaatsen in de breedte is Toyota erin geslaagd om de boel te laten passen. De accu zit onder de achterbank en gaat verder niet ten koste van de bagageruimte. Die bedraagt nog steeds 231 liter.

Door de grotere aandrijflijn heeft Toyota wel de frontoverhang met 7,6 centimeter moeten verlengen. De totale lengte komt nu uit op 3.776 millimeter. Daarmee wordt het begrip A-segment wel een beetje opgerekt.

GR Sport

Toyota introduceert nu ook voor het eerste een sportieve versie van de Aygo: de GR Sport. De GR Sport heeft een grotere grille en een zwarte motorkap. Bovendien zijn de schokdempers, veren en stuurbekrachtiging sportiever afgesteld. Daarmee is het niet meteen een hot hatch, maar het zal vast leuker rijden dan een RAV4 GR Sport.

Prijzen hebben we nog niet, maar de nieuwe Aygo X zal ongetwijfeld een stukje duurder worden. Maar dan heb je wel een echte hybride. We kunnen de auto begin volgend jaar verwachten in Nederland.

Bekijk ook vooral de video waarin Wouter de auto met een gepaste dosis enthousiasme aan je voorstelt.