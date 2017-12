Top 10 Autojunk video’s 2017

Voor de 10e keer hebben we de 10 best bekeken Autojunk video’s op een rijtje gezet.

Jawel, het is exact 10 jaar geleden dat we begonnen met deze lijst! Destijds met klassiekers zoals de M3 vs Veyron en de tijdloze Carwash babes. Treur niet, ook dit jaar was er weer genoeg bewegend beeld waar we ons aan hebben vergaapt.

Net zoals vorig jaar gaan we aftellen, al heb ik nog één bonusvideo die het vermelden waard is. Zo zagen we in de vakantieperiode deze oudjes wat rubber verbranden. Waarschijnlijk herkenbaar voor velen. Maar goed, daar gaan we:

10. Verstappen blokt Bottas in Q3

Het incidentje in Q3 tijdens de GP van Mexico.

9. Chaos op de ‘Ring door oliespoor

Een ongeval zit in een klein hoekje, zeker op het gevaarlijkste circuit ter wereld.

8. Audi A6 Avant knalt op een vrachtwagen

Lekker gewerkt pik.

7. Tesla racet met BMW M5, maar dan..

Stiekem best wel geinig dit.

6. Dit zegt Lewis over de inhaalactie van Max

Wat denkt de drievoudig wereldkampioen ervan?

5. BMW M5 op de vlucht met 347 km/u

De politie rijdt achter een BMW M5 aan, maar de M5 geeft even wat extra gas.

4. Zo idioot snel is de nieuwe Tesla Roadster

Wat een acceleratie!

3. De dramastart in Singapore

Je gelooft dit toch niet?

2. De crash van Richard Hammond

De bewegende beelden van de onfortuinlijke crash met een Rimac Concept_One.

1. Heftige dashcam beelden: auto met opzet van de weg gereden

Waarom weet geen mens, maar de bestuurder van de Audi A8 vond het nodig om een Renault de greppel in te duwen.