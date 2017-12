Michael ‘HiHi’ Jackson rolde ooit in deze dakloze Testa

Een Testarossa zonder Testa.

Het is alweer een dikke acht jaar geleden dat de King of Pop het begaf na een flinke dosis Propofol, waarmee ‘MJ’ een wel heel cru einde aan de ‘This is it’-tour breide. Doch de legende leeft voort. Deze is zelfs zo groot dat menigeen enkele onverkwikkelijke aspecten aan het leven van de rhinoplastie-adept door de vingers ziet.

Het veelbewogen leven van de troubadour is in vele opzichten een trieste geschiedenis, maar niet door gebrek aan monnie. Tenminste, niet meer nadat het succes kwam. Doordat de platenverkoop best lekker liep, stroomde de pecunia binnen. Daarnaast was Michael Jackson ook een van de eerste beroemdheden waar grote merken belachelijk veel geld tegenaan gooiden, in ruil voor zijn inzet bij de marketing van hun producten. De bekendste daarvan is ongetwijfeld Pepsi Cola, niet in de laatste plaats omdat tijdens de opname van een Pepsi-spotje ooit Michael’s haar in vuur en vlam werd gezet. Voor Michael was dit naar verluidt de inspiratie voor het liedje They don’t really care about us.

Enfin, een van de Pepsi-commercials is ook de aanleiding van dit bericht. In het spotje genaamd ‘The Chase’, niet te verwarren met de gelijknamige film met Charlie Sheen, vlucht Jackson namelijk weg in een open Ferrari Testarossa. Het symbool van luxe in de jaren ’80.

Dit open kap van de Testarossa roept uiteraard wel de volgende vraag op…

Goed, die kwestie even daargelaten, had je natuurlijk al door waar we naartoe gaan met dit verhaal. Jawel! De auto in kwestie staat te koop. Misschien. Er staat in ieder geval een zwarte Testarossa monospecchio cabrio te koop in Florida die lijkt op de auto waarin de popster in actie kwam in de 80s. Alleen de fabeltastische Knight Rideresque velgen van toen moeten dan ooit vervangen zijn door de standaard exemplaren.

Zoals jullie allemaal weten bestaat er maar één echte Ferrari Testarossa Spider en gaat het bij de rest om auto’s die later omgebouwd zijn door bedrijven als Scuderia Baldini. Op zich past dat dan wel weer goed bij het thema ‘Michael Jackson’. De real deal of niet: deze gedecoupeerde Testa moet 799.900 Dollar opbrengen.