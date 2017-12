Mag de Audi R8 nog wel blijven?

Een knotsgekke supercar tussen de leaseautootjes ziet er natuurlijk niet uit.

Zoals inmiddels bekend is de naam ‘Audi quattro GmbH’ vervangen door het wat eenvoudigere ‘Audi Sport’. Deze divisie doet eigenlijk precies wat de Motorsport afdeling bij BMW doet en AMG bij Mercedes-Benz: hele dikke uitvoeringen bouwen van reguliere modellen. Ondanks dat BMW Motorsport de eerste was met een eigen sportwagen (de legendarische M1), zijn het juist AMG (GT) en Audi Sport (R8) die een supercar in de aanbieding hebben. Deels voor de verkopen, maar natuurlijk ook als keiharde imagebuilder. Voor Audi heeft het geen windeieren gelegd. Niet alleen verkocht de eerste generatie R8 heel redelijk, de R8 heeft het merk Audi vooral erg veel aanzien bezorgd.

Net zoals elke kleuter wil Audi Sport groter en ouder worden. Daarom staat er een hele invasie aan nieuwe modellen gepland. Laten we eerst beginnen met het slechte nieuws: de Audi R8 (rijtest) gaat er hoogstwaarschijnlijk uit, zo meldt Georg Kacher (een van de best geïnformeerde journalisten ter wereld) op Automobilemag.com. De tweede generatie R8 (rijtest) schijnt niet al te best te verkopen. Naar het schijnt zal de R8 in 2020 van het toneel verdwijnen op het moment dat de nieuwe Huracan in gepresenteerd wordt.

Dit betekent ook dat diverse geplande projecten in de prullenbak belanden. De R8 E-Tron komt er niet en ook de ‘Scorpion’-variant is geschrapt. Deze auto moest een 1.000 pk sterke V8 krijgen, met door Ducati ontwikkeld desmodromische kleppen. Wat Desmodromische kleppen zijn legt @MauritsH uit in dit artikel. Op zich logisch: zowel de E-Tron als de Scorpion zijn duur om te ontwikkelen en zullen niet veel verkocht worden. Gelukkig wordt de levering van de achterwielaangedreven R8 RWS (afbeelding boven) wél doorgezet en komt er, zoals voorspeld, een nieuwe instapper met de V6 uit de Audi RS5 (rijtest) en RS4 (rijtest). Ook de nieuwe RS6 en RS7 zullen niet al te lang op zich laten wachten. Vroeger werden deze varianten helemaal aan het einde van de loopbaan gelanceerd, maar dat wordt naar voren getrokken om meer verkopen te kunnen genereren. De RS6 en RS7 maken gebruik van dezelfde 4.0 V8, waar qua vermogen en emissies nog wel iets rek in zit.

De R8 wordt indirect door iets anders vervangen. Een, je raadt het waarschijnlijk al, crossover. Het nieuwe topmodel van de Audi RS lijn wordt de Audi RS Q8. De bovenstaande Q8 Sport Concept geeft een goed beeld. Inderdaad niets meer dan de topvariant van de Audi Q8, een extra krappe en (ongetwijfeld) lelijke variant van de Audi Q7.De motor is ook in deze topper de 4.0 V8 biturbo met in dit geval 650 pk. Eigenlijk dus gewoon de Audi variant van de Lamborghini Urus, dus.