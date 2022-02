Top 10: auto’s met de hoogste topsnelheid

Wie heeft de hoogste topsnelheid? Het is net een potje verplassen. Deze 10 hypercars maken de dienst uit.

Eerst zien, dan geloven

Eerst zien, dan geloven. Met die regel in gedachte hebben we deze lijst samengesteld. Veel automerken roepen een hypercar te hebben ontwikkeld die harder kan dan 500 km/u, maar dat moet in de praktijk eerst nog worden waargemaakt. Om die reden vallen er al diverse nieuwe hypercars af. In deze top tien tref je enkel de auto’s aan die in de praktijk hebben laten zien dat ze hypersnel zijn. Even los van officiële records: als de auto in de praktijk een hoge top heeft gehaald, dan is het bewezen dat de auto het kan. Opvallend: Ferrari en Lamborghini’s doen niet mee in de wedstrijd wie de snelste auto ter wereld kan bouwen.

10: Bugatti Veyron 16.4

Zelfs voor de ‘normale’ Bugatti Veyron is ruimte in deze lijst. Deze hypercar met 1.001 pk was een van de eerste auto’s waarmee je een snelheid van meer dan 400 km/u kon halen. In de praktijk heeft de Veyron zich meermaals bewezen dat ook daadwerkelijk te kunnen halen. De Veyron 16.4 heeft een W16-motor met vier turbo’s. Ook dat is tegenwoordig nog heel bijzonder. Van de Veyron zijn 450 exemplaren gebouwd.

9: McLaren Speedtail: 403 km/u

De meest gestroomlijnde McLaren ooit, dat is de McLaren Speedtail. Zoals zijn naam al doet vermoeden is deze auto gebouwd voor hoge snelheidsruns. Hij is in staat om een snelheid van 403 km/u te halen. De auto heeft een vermogen van 1.070 pk en 1.150 Nm aan trekkracht, opgewekt door een 4,0-liter biturbo V8-motor met een hybride systeem. Je zit in het midden, net als bij de iconische McLaren F1. Kosten: bijna 2 miljoen euro per stuk, exclusief belastingen. Oplage: 106 exemplaren.

8: SSC Ultimate Aero: 412,22 km/u

Op de zesde plaats in de deze lijst al een vrij oude hypercar: de Ultimate Aero van SSC (ShelbySuperCars). Deze auto wist een snelheid te noteren van 412,22 km/u. Ook nu nog pittig snel. Achterin lepelt SSC een 6,3-liter V8-motor met een vermogen van ongeveer 1.290 pk. Feitelijk was de Ultimate Aero een van de eerste hypercars ter wereld.

7: Bugatti Chiron: 420 km/u

Veel Bugatti’s in deze lijst, want ook met een ‘normale’ Chiron kun je heel goed hard rijden. De 1.500 pk sterke Chiron haalt een topsnelheid van 420 km/u. Let wel: die topsnelheid is begrensd. Maar toch: 420 km/u is natuurlijk al extreem snel. Al doet de hypercar op nummer zes daar nog een flinke schep bovenop. Toevallig is dat ook een Bugatti.

6: Bugatti Veyron Super Sport: 431 km/u

Op nummer zes al een wat ouder exemplaar: de Bugatti Veyron Super Sport, de meer extreme versie van de ‘reguliere’ Bugatti Veyron. Die had 1.001 pk, terwijl de Veyron Super Sport het schopte tot 1.200 pk en 1.500 Nm aan trekkracht. Op papier heeft de auto een topsnelheid van 431 km/u, maar voor klanten werd de auto begrensd op 415 km/u op de banden te beschermen. De auto had een prijskaartje van dik twee miljoen euro, plus nog wat belasting.

5: Hennessey Venom GT: 432,64 km/u

Ook een kandidaat uit de Verenigde Staten. Hennessey Performance legt al heel wat jaren de focus op het ontwikkelen van bloedsnelle hypercars. De Venom GT is er een van. De auto is in de basis een Lotus Exige, maar dan zwaar aangepast. De auto komt uit november 2017 en kan meer dan 432 km/u halen. Leuk feitje: van 0 naar 300 km/u kost slechts 13,6 seconden. Wat verwacht je ook anders met 1.244 pk en 1.566 Nm aan power.

4: Koenigsegg Agera R: 436,8 km/u

In 2011 – alweer elf jaar geleden dus – debuteerde de Koenigsegg Agera R. Het was de overtreffende trap van de Agera. Die Koenigsegg Agera noteerde een topsnelheid van 398,4 km/u, maar daar ging de Agera R nog flink overheen door 436,8 km/u te noteren. Daarmee was de Agera R in 2011 de snelste productie-auto ter wereld.

3: Koenigsegg Agera RS: 444,6 km/u

Op de derde plaats staat de Agera RS. De Koenigsegg Agera RS is de overtreffende trap van de Agera R. Niet alleen om te zien, maar ook als het gaat om prestaties. De Agera R haalde dik 436 km/u. De Agera RS is nog een stukje sneller. Hij tikte ooit 457 km/u aan, maar uit twee snelheidsruns kwam een gemiddelde van 444 km/u. Deze hypercar heeft een 5,0-liter V8 twin turbo met een vermogen van 1.176 pk en 1.280 Nm aan trekkracht. Dat vermogen is wel afhankelijk van de gebruikte brandstof. Hoe hoger het octaangetal, hoe meer power.

2: SSC Tuatara: 452,6 km/u

Op de Tuatara van het Amerikaanse SSC moesten we behoorlijk lang wachten. Maar toen de hypercar klaar was, wist dat meteen de hele wereld. Op 17 januari 2021 claimde SSC North America opnieuw de titel van snelste productieauto toen de Tuatara in het Kennedy Space Center in Florida een gemiddelde van 282,9 mph over 4 mijl haalde. Dat is omgerekend 452,6 km/u. Het gekke apparaat heeft een output van 1.750 pk met de juiste brandstof. Achterin huist een 5,9-liter V8-motor met dubbele turbo, gekoppeld aan een gerobotiseerde zeventraps handbak.

1: Bugatti Chiron Super Sport 300+: 490,484 km/u

Bugatti eindigt ook in de top drie. De Chiron Super Sport 300+ werd namelijk geklokt op 490,484 km/u. Van deze Bugatti zien slechts dertig exemplaren het levenslicht. Tijdens een testsessie werd de auto al geklokt op 482,80 km/u. Maar dat volgens Bugatti-testrijder Andy Wallace nog rek in. Hij noteerde op een kilometerslange kombaan een snelheid van 490,484 km/u.

Deze hypercars vallen buiten de boot

Voordat we een hoop commentaar krijgen: de Koenigsegg Jesko Absolut en Hennessey Venom F5 zijn we natuurlijk niet vergeten. De Venom F5 – uitgerust met een in eigen huis ontwikkelde 6,6-liter V8 met dubbele turbo’s – moet op papier meer dan 500 km/u kunnen halen. Met de nadruk op papier, want deze 1.843 pk en 1.618 Nm sterke hypercar heeft dit in de praktijk nog niet laten zien. Vandaar dat we hem even niet noemen in deze top 10.

Ook Jesko Absolut niet vergeten

Hetzelfde geldt voor de Koenigsegg Jesko Absolut. Die kan gebaseerd op computersimulaties een topsnelheid halen van 531 km/u. Dat moeten de Zweden in de praktijk eerst nog even zien te bewijzen. Zullen ze ook wel doen, want Koenigsegg is niet van de praatjes, dus er zal vast een kern van waarheid in zitten. Achterin lepelt Koenigsegg een twinturbo V8-motor die met E85-brandstof liefst 1.600 pk levert. Tussen 2.700 en 6.170 toeren per minuut is er 1.000 Nm voorhanden. De Jesko Absolut is overigens de meer aerodynamisch geperfectioneerde versie van de ‘normale’ Jesko.

Rimac Nevera

Ook de volledig elektrische, 1.914 pk en 2.360 Nm sterke Rimac Nevera, de productieversie van de Rimac C_Two, ontbreekt. De auto heeft op papier wel een topsnelheid van 412 km/u, maar heeft dat in de praktijk nog niet laten zien. De Tesla Roadster moet ook meer dan 400 km/u halen. Voorlopig is de Nevera van Rimac Automobili de snelste elektrische auto ter wereld met een topsnelheid van 412 km/u. Van 0 naar 100 km/u kost je 1,9 seconden en je rijdt al 300 km/u na 9,3 seconden. Deze hypercar heeft een 120 kWh batterijpakket. Totale oplage: 150 stuks.

En de Aston Martin Valkyrie dan?

En dan hebben we nog de Aston Martin Valkyrie, waarvan slechts 150 auto’s worden gebouwd. Het is de allereerste hypercar van Aston Martin. De auto heeft een unieke aandrijflijn, bestaande uit een elektromotor en een 6,5-liter V12-motor van Cosworth. Aston Martin spreekt over een systeemvermogen van 1.155 pk. De dichte variant moet een topsnelheid halen van 400 km/u kunnen halen. Hebben we dat al gezien? Nee, nog niet. Van de Valkyrie verschijnt ook een Spider-variant. Daar worden slechts 85 stuks van gebouwd. Deze Spider haalt met gesloten dak 350 km/u. Een gesloten Valkyrie kost overigens 3 miljoen euro, exclusief belastingen.