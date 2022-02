Red Bull twijfelt aan lange carrière Verstappen

Wij hopen natuurlijk met zijn allen dat onze held nog vijftien jaar doorgaat met de F1 domineren. Doch Red Bull ziet een scenario voor zich waar een lange carrière niet weggelegd is voor MV1.

Max Verstappen zei het nog na het winnen van de titel in de laatste race van het jaar: kunnen we dit nog vijftien jaar zo doorzetten? Onze held ziet het natuurlijk wel zitten om nog anderhalf decennium zeges te pakken, titels te winnen en records te breken. Het oranje legioen zou er waarschijnlijk ook geen grote moeite mee hebben als dit scenario zich voltrekt.

Ander beestje?

En waarom ook niet. Max Emilian is pas 24 jaar oud. Lewis Hamilton is inmiddels 37 en lijkt nog steeds op topniveau te opereren. Als Lewis het kan, dan kan Max het natuurlijk ook. Zo luidt dat ene liedje immers nou eenmaal. Of is Max dan toch een ander beestje dan mannen als Schumacher en Hamilton?

Die laatste twee hebben er natuurlijk, gedreven door eergevoel en zucht naar succes, alles aan gedaan om fysiek en mentaal in staat te zijn om op de toppen van hun kunnen te opereren. Daar heb je talent voor nodig, maar ook een bepaalde mentaliteit en mentale opmaak. We hebben ook wel eens megatalenten gezien die de zaak toch een beetje lieten verslakkeren na het bereiken van hun doel. Kimi Raikkonen bijvoorbeeld won de titel in 2007, leidde het kampioenschap na de eerste races in 2008, maar werd daarna opgeslokt door Felipe Massa.

Max Verstappen oppertalent

Nou heeft Max natuurlijk wellicht het grootste talent dat we ooit gezien hebben in de F1. Maar heeft hij ook die drang, wil en taaiheid om jarenlang kampioen te worden? Helmut Marko, lijkt er een heel klein beetje aan te twijfelen. Als elk jaar zo spannend wordt als dit jaar, voorziet Max’ tweede vader dat de carrière van Verstappen misschien niet zo’n lang leven beschoren is:

Het was enorm vermoeiend. We zaten allemaal op de limiet. En je bent ook vatbaarder voor de griep. Gelukkig kregen een aantal van onze mensen het coronavirus pas na Abu Dhabi. Dat was goede timing. Ook Max vertelde dat hij deze mate van intensiteit niet meer aankon. Hij wil nog wel een tijdje blijven rijden, maar als dit elk jaar het geval is, dan is zijn carrière beperkt. Helmut Marko, geeft een inkijkje in Max’ mentale toestand

Waarvan akte

Waarvan akte. Hoe lang denk jij dat Max doorgaat in de Formule 1? En hoeveel titels pakt hij in de komende jaren nog? Laat het weten, in de comments!