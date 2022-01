Top 10: de populairste tweedehands automerken van 2021

Welke automerken zijn de toppers op de occasionmarkt? We zetten de top 10 op een rijtje.

Occasions zijn populairder dan ooit vandaag de dag. Voor het tweede jaar op rij werden er meer dan 2 miljoen occasions verkocht in Nederland. Tussen particulieren onderling werden er weliswaar iets minder occasions verkocht, maar door autobedrijven werden er juist weer meer occasions verkocht. Wat voor auto’s dit vooral zijn? In dit artikel zetten we de populairste merken op een rijtje.

1. Volkswagen

Als het om occasions gaat is en blijft Volkswagen de onbetwiste nummer één. In totaal werden er in het afgelopen jaar 265.019 tweedehands Volkswagens verkocht. Maar liefst 13% van alle verkochte occasions in Nederland was een Volkswagen. Daarmee doet het merk zijn naam dus eer aan. De Golf en Polo blijven onverminderd populair, want dat waren niet alleen de bestverkochte Volkswagens, maar überhaupt de bestverkochte occasions.

2. Peugeot

Van de Franse automerken is Peugeot het populairst als het om tweedehands auto’s gaat. Modellen als de Peugeot 206 en de Peugeot 107 blijven in trek bij de kopers. Daarmee was Peugeot het afgelopen jaar na Volkswagen het populairste merk op de tweedehands markt, met 184.104 verkochte occasions.

3. Opel

Opel doet als degelijk Duits merk al sinds jaar en dag goede zaken in ons land. Er waren heel wat mensen die in 2021 een tweedehands Opel aanschaften. 168.434 om precies te zijn. Waar bij Volkswagen de Golf populairder is dan de Polo, zijn bij Opel de rollen omgekeerd. De compactere Corsa was populairder dan de Astra, alhoewel die het natuurlijk ook erg goed doet als occasion.

4. Renault

Ook Renault mag tot de verkooptoppers onder de occasions gerekend worden. In 2021 wisselden er in totaal 157.382 tweedehands Renaults van eigenaar. Bijna een derde daarvan waren Clio’s, die daarmee de populairste tweedehands Renault was.

5. Ford

We hebben Volkswagen en Opel gehad, welk Duits merkt ontbreekt er dan nog? Precies, Ford. Het aantal Ford’s dat tweedehands werd verkocht kwam vorig jaar uit op 142.846. De verkooptoppers waren – uiteraard – de Focus en de Fiesta, in die volgorde.

6. Toyota

Het is vooral Duits en Frans wat de klok slaat in deze top 10, maar Toyota is natuurlijk ook erg populair. Van alle Aziatische merken is Toyota het meest in trek op de occasionmarkt. Er kregen in totaal 127.341 tweedehands Toyota’s een nieuw baasje. De populairste modellen waren de Aygo en de Yaris.

7. BMW

Van de premiummerken is BMW met enige afstand het populairst, met 116.733 verkochte occasions in 2021. De 3 Serie was het populairst onder de tweedehands BMW’s. Geloof het of niet, maar er werden zelfs meer tweedehands 3 Series verkocht dan tweedehands Aygo’s.

8. Citroën

Om de Franse drie compleet te maken staat ook Citroën in de top 10. Citroën is niet zo populair als Peugeot of Renault, maar alsnog werden er vorig jaar 95.317 tweedehands Citroëns verkocht.

9. Audi

Audi deed het bijna net zo goed als Citroën als het aankomt op occasionverkopen, met een totaal van 95.090 verkochte occasions. Een nieuwe Audi aanschaffen is niet voor iedereen weggelegd, maar via de occasionmarkt kunnen veel mensen dus alsnog zorgen dat ze een Audi voor de deur hebben.

10. Mercedes

Mercedes blijft niet achter, want ook dit merk mag nog tot de 10 populairste tweedehands automerken gerekend worden. Met 94.281 Mercedessen die in 2021 tweedehands verkocht werden, zit Mercedes ongeveer op hetzelfde niveau als Audi.

Cijfers: Bovag