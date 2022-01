Deze knappe (en voordelige) SUV kan binnenkort van jou zijn

Oké, je moet hem wel zelf betalen, maar je krijgt toch aardig wat voor je geld met de modellen van VinFast: die binnenkort verkrijgbaar zijn!

Ken je VinFast nog? Origineel kwam dit merk uit Vietnam out of all places (veel te laat) met een geinige nieuwe kijk op luxueuze auto’s met een tof design. Maar de hele wereld overtuigen met twee niet elektrische auto’s op basis van oude modellen? Dat gaat niet lukken. Maar VinFast is fastberaden (har har) om zich te revancheren en het nu goed te doen. Dat betekent een compleet nieuw arsenaal modellen en het is nu echt aan. De modellen zijn elektrisch en dus durven ze het aan om nu de hele wereld te laten genieten van hun modellen.

VinFast: ook voor Nederland

En ja, Nederland bestaat wat betreft deze Vietnamese autobouwers. Wij mogen dus ook genieten van dit merk. Goed, dat kon collega @RubenPriest jullie in september al vertellen, maar wel onder voorbehoud. We moeten wel zeggen: er verandert veel, erg veel. De auto’s zijn inmiddels alweer veranderd en ook de namen veranderen vaker dan je eigenlijk wil. Dus of dit de definitieve auto’s zijn, weten we niet. Wel weten we nu wat specs en dat je de auto’s kunt reserveren – ook als Nederlander!

VinFast VF 8

De afkorting VF, het hoeft geen groot mysterie te zijn waar dat voor staat, blijft. Maar in plaats van VF32 of VFe 35 gaat de eerste instapper van VinFast VF 8 heten. We stellen zo even de andere auto’s voor en dan is die naam erg logisch. Voor nu is deze SUV dus te reserveren. Deze 4,7 meter lange SUV heeft een vanafprijs van 44.650 euro. Qua grootte doet deze auto niet extreem ver onder voor een Audi e-tron of een Mercedes EQC, dus dan is het een net bedrag. Helemaal omdat VinFast een rijbereik van 504 km belooft en de auto 408 pk en 640 Nm krijgt en een breed scala aan veiligheids- en assistentiesystemen.

Kleine lettertjes

Maar, we schetsen nu al gelijk een rooskleurig beeld van de VinFast VF 8. Want deze specificaties horen bij de VF 8 met de dikste specificaties. Die gaat iets meer dan 44.650 euro kosten, maar hoe veel meer is niet bekend. Ook zit hier de prijs van de batterij níet bij in. Die moet je namelijk los erbij leasen. Dit kan ‘Flexibel’ of ‘Fixed’. Bij Flexibel kun je zelf instellen hoe duur het wordt, maar krijg je alles vanaf 500 km als maximum per maand. Fixed is duurder, maar dan heb je wel onbeperkte actieradius. Maar dit is dus een bedrag bovenop die 44.650 euro. Ook kun je kiezen uit meerdere batterijgroottes, dus die 504 km is ook niet voor de basisversie. Wel heeft dit als voordeel dat als de batterijcapaciteit afdaalt tot 70 procent, de batterij vervangen wordt. Dat is dan wel weer mooi voor de langdurigheid van de auto.

VinFast Arsenaal

Ook horen we je denken: als een D-segment SUV zo voordelig is, mag er dan ook een B- of C-segment optie komen? Ja en nee. Ja, er zijn kleinere VinFast modellen op komt, maar nee, nu nog niet. De andere VinFast die al gereserveerd kan worden is de VF 9. Deze leerden we des tijds ook al kennen als de VFe 36. Deze is nóg groter dan de VF 8, vandaar de 9. Deze heeft dezelfde motorspecs als de VF 8 en kan ook nog eens 550 km op een lading. Deze 5,12 meter lange SUV is een zevenzitter, wat natuurlijk wel fijn is als je extra vruchtbaar bent. De vanafprijs is 59.650 euro, maar dezelfde kleine lettertjes als bij de VF 8 zijn van toepassing. Het kan dus duurder uitpakken. Maar voor wie een zevenzitter zoekt: de spoeling wordt zo iets minder dun. De VF 9 is de andere die je nu al kunt reserveren, samen met de VF 8. VinFast plant dat de auto’s gebouwd en geleverd worden aan het einde van 2022.

En zoals gezegd: er is meer op komst. Zoals gezegd is er een hiërarchie in de namen en hun nummers, dus je kunt aan de nummers aflezen waar in de line-up de modellen moeten verschijnen. Aankomende modellen zijn bijvoorbeeld onderstaande VF 7.

Maar ook dus voor de mensen die een kleinere auto zoeken is er goed nieuws, want ook een VF 6 en een VF 5 zijn op komst. We zien in de VF 6 een semi-compacte Renault Mégane E-Tech concurrent en de VF 5 doet ons nog het meest denken aan een soort ietwat opgewaardeerde Dacia Spring. Dit kunnen nog wel eens prijspakkers worden, maar niet voor 2023.

Potentiële klanten kunnen op de website van VinFast een reservering maken, maar zoals gezegd: lees de kleine lettertjes erg goed. Niks ten nadele van de door Pininfarina ontworpen auto’s trouwens: want ook met extra kosten lijken het nog best potente wagens te zijn. Koop dan!