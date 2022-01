Volvo zorgt ervoor dat je je nooit meer verveelt

Maar let wel: deze verveling slaat alleen op stilstaan. Tijdens het rijden adviseert Volvo om je nog steeds te vervelen.

Je auto moet steeds meer kunnen. Dat zie je al terug in infotainmentschermen. Waar dat vroeger een soort boordcomputer was, is dat nu in sommige auto’s een soort tweede smartphone. Gevaarlijk tijdens het rijden, maar als je even moet wachten in je auto is het allemaal wel heerlijk. Die koers volgt Volvo nu ook op.

YouTube in je Volvo

Want Volvo gaat het grote scherm eens gebruiken voor een uitbreiding van hun samenwerking met Google. YouTube komt namelijk beschikbaar voor de Volvo, in eerste instantie de C40. Het grote scherm kan zo al je favoriete video’s afspelen. Volvo noemt het een ‘belangrijke eerste stap in streamen naar de auto brengen’.

Had je nou maar een horizontaal scherm…

Mag dat?

YouTube in je Volvo roept natuurlijk direct één vraag op: mag dat? En dan bedoelen we natuurlijk tijdens het rijden. Volvo is wel bezig met autonoom rijden, maar het is absoluut niet zo dat je nou ineens tijdens het rijden naar je favoriete YouTubers kunt kijken. Daarom mag de YouTube app alleen open als de auto stilstaat.

Volvo zegt dan ook dat het ideaal is voor tijdens het opladen. Helaas moet je altijd nog even wachten tot je auto is volgeladen, maar met een kopje koffie, een toiletpauze en nog even snel een YouTube filmpje kijken zal de tijd vliegen.

Meer apps

Je kunt de YouTube app in je Volvo C40 binnenkort downloaden, samen met een paar andere apps die je spoedig kunt downloaden. Waaronder Flitsmeister, trouwens. Ook oplaadapps en parkeerapps komen beschikbaar. Eigenlijk wordt het infotainment van je Volvo daarmee een soort Android-tablet. Slim!