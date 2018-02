Top 10: deze auto’s roesten het hardst

Komt die rat look!

Bij roest denk je al gauw aan een oude Opel Kadett (wat missen we die dingen in het straatbeeld hè) of een slecht onderhouden Ford Escort uit het jaar kruik. Roest is echter van alle tijden. Een onderzoek van Cazana.com in het Verenigde Koninkrijk laat zien dat moderne auto’s er ook wat van kunnen.

Het onderzoek baseert zich op tweedehands auto’s in het Verenigd Koninkrijk die tijdens de APK een roestwaarschuwing hebben gehad. Daar kwam een opmerkelijk lijstje uit voort. Zelfs dure auto’s als de Range Rover Sport zijn volgens het onderzoek gevoelig voor roest. Het regelmatig wassen, niet bezuinigen op onderhoud en het repareren van krassen of deuken helpen roest voorkomen.

De Fiesta staat met kop en schouders op één. Niet heel vreemd. De auto gaat al tientallen jaren mee en vooral de oudjes zullen met roest kampen. Ford komt er sowieso niet lekker vanaf, de Ka staat er zelfs twee keer in. Het onderzoek heeft geen bouwjaren meegenomen, waardoor het soms moeilijk is ast te stellen welke generatie ze van een auto bedoelen. Daarnaast heeft het onderzoek plaatsgevonden in het Verenigd Koninkrijk. De combinatie van vier landen staan nu niet bepaald bekend om de exotische zomers. De resultaten check je hieronder. Herkenbaar?

10: Fiat Grande Punto

9: Ford Ka

8: MINI hatchback

7: Volkswagen Polo

6: Jeep Wrangler

5: Toyota RAV4

4: Ford StreetKa

3: Range Rover Sport

2: Vauxhall (Opel) Corsa

1: Ford Fiesta

Met dank aan Dennis voor de tip!