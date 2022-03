Top 10: nieuwe sportauto’s met een handbak

Zelf schakelen blijft iets speciaals. Maar toch kiezen steeds meer mensen voor een automaat. In deze top 10 zetten we auto’s op een rij waarin je nog wel zelf mag schakelen.

Veel BPM in Nederland

Nederland is een beetje een lastig land wat betreft liefhebbersauto’s. Door hoge CO2-belasting – beter bekend als de BPM – zijn auto’s met een hogere CO2-uitstoot behoorlijk prijzig. Auto’s met een handbak hebben daarnaast vaak ook een hogere emissie, waardoor ze nog duurder zijn.

Om die reden staan veel liefhebbersauto’s niet meer op de Nederlandse prijslijsten. Dat wil niet zeggen dat ze niet meer bestaan, vaak worden ze in andere landen nog wel verkocht. Maar in Nederland zegt een importeur zo’n model dan vaarwel, vooral omdat er een steeds sterkere focus komt op elektrificatie. Wil je alsnog je droom verwezenlijken, dan ben je aangewezen op import.

We kijken in deze lijst dus puur naar wat er officieel in Nederland op dit moment verkrijgbaar is. Auto’s als de Nissan Z met 400 pk sterke V6 en handbak komt niet in deze top 10 voor, omdat er vooralsnog geen verkoopplannen voor zijn in Europa. En ook de Cadillac CT5-V Blackwing met de 677 pk en 893 Nm sterke 6.2L Supercharged V8 en handgeschakelde zesbak krijgt geen positie in deze top 10, want alleen via grijze import verkrijgbaar. De Aston Martin Vantage met handbak wordt niet meer geleverd.

Gelukkig blijft er nog lekker veel leuk spul over voor de liefhebber. Hieronder een lijst met tien nieuwe sportauto’s met een handbak!

10: Ford Fiesta ST/Ford Puma ST

Je leest het goed: een gedeelde tiende plaats. De Ford Fiesta ST en Ford Puma ST delen namelijk de aandrijflijn: een 1,5-liter EcoBoost driecilinder turbobenzinemotor met een stevige 200 pk. Schakelen moet je zelf doen, want beide modellen hebben een handgeschakelde zesbak. De Fiesta ST is er vanaf 34.975 euro en de Puma ST kost minimaal 42.495 euro.

9: MINI 3drs John Cooper Works

Met 231 pk, een top van 246 km/u en een 0-100-tijd van 6,3 seconden is de driedeurs MINI John Cooper Works met handbak een ontzettend leuke keuze. Met een prijskaartje van 47.490 euro wel een prijzig bommetje.

8: Toyota GR86

De GR86 komt ook naar Nederland en wel in het voorjaar van 2022. Een prijs hebben we nog niet, maar we weten wel dat deze sportcoupe een nieuwe 2,4-liter boxermotor krijgt met een vermogen van 234 pk en 250 Nm aan koppel. En jawel: je kunt hem krijgen met een handgeschakelde zesversnellingsbak. De vraag is: wil je een GR86? Of ga je toch voor een gebruikte GR Yaris met handbak? Ook daar kun je mee driften.

7: Ford Focus ST

Jawel: nog een Ford in dit overzicht. Op de zevende plaats staat de Ford Focus ST. Rijden kan in Nederland vanaf 56.595 euro, daar waar ze in België al kunnen rijden vanaf 40.895 euro. Leuk he, die BPM. De Focus ST heeft 2,3-liter EcoBoost turbobenzinemotor met een vermogen van 280 pk en 420 Nm aan koppel, goed voor een 0-100-tijd van 5,7 seconden.

6: Porsche 718

Bij Porsche heeft de liefhebber misschien wel de meeste keuze als het om handgeschakelde transmissies gaat. In de line-up van de 718 is er volop keuze. Zo zijn de Cayman, Cayman T, Cayman S, GTS 4.0, Boxster, Boxster T, Boxster S en GTS 4.0 allemaal met handbak verkrijgbaar. Ook de 718 Cayman GT4 en 718 Spyder levert Porsche met een handbak. De nieuwe 718 GT4 RS is er dan weer alleen met PDK. De 718 Cayman start bij 92.200 euro. De 718 Boxster is er vanaf 94.300 euro.

5: BMW M3 Sedan en BMW M4 Coupe

De M3 Sedan en M4 Coupe worden standaard geleverd met een handgeschakelde zesbak, maar alleen in combinatie met 480 pk aan motorvermogen en achterwielaandrijving. Het is de keuze voor de liefhebber. Wil je de automaat, dan ga je automatisch al naar de 510 pk sterke Competition-versie. Wat moet dat kosten? De M3 Sedan met handbak kost 123.062 euro. Voor de BMW M4 Coupe met handbak betaal je 127.297 euro.

4: Lotus Emira V6 First Edition

Lotus nam eind 2021 afscheid van de Elise, Exige en Evora. In de plaats kwam de Emira. Alleen de V6-variant met 400 pk is nog verkrijgbaar met een handgeschakelde zesbak. De V6 First Edition kost wel een stevige 143.000 euro in Nederland. De variant met AMG-viercilinder wordt geleverd met een achttraps automaat. Die heeft 360 pk en kost 88.000 euro.

3: Porsche 911

Porsche levert diverse varianten van de 911 met een handbak. Alleen de 911 Carrera, 911 Turbo en 911 Turbo S zijn alleen met automaat verkrijgbaar. Voor alle andere types is een handbak leverbaar. Het is afhankelijk van het model hoeveel verzetten de handbak heeft. De 911 Carrera S is bijvoorbeeld leverbaar met een handgeschakelde zevenbak, terwijl de 911 GT3 zonder meerprijs leverbaar is met een manuele zesbak. De 911 Carrera S start bij 170.500 euro.

2: Donkervoort D8 GTO Individual Series

Ook lekkers uit Nederland: in de Donkervoort D8 GTO Individual Series kun je namelijk gewoon lekker zelf schakelen. De 435 pk sterke 2.5 TFSI-vijfcilinder van Audi wordt in een RS3 altijd gekoppeld aan een automaat. Bij Donkervoort geven ze de voorkeur aan een handbak. Het gaat hier om een short-throw Tremec vijfversnellingsbak met rev matching. Een D8 GTO Individual Series is er overigens vanaf 197.000 euro, exclusief BPM. Dus ongeveer 240.000 euro in de belastingen.

1: Ford Mustang GT

Op de eerste plaats in deze top 10 een lekkere oldschool combinatie: een V8 met handbak. Dat is altijd lekker. De Mustang GT met 449 pk sterke V8 wordt geleverd met een handgeschakelde zesbak of tientraps automaat. De versie met automaat kost 104.770 euro. De handbakvariant is met 107.065 euro ietsje duurder. Er is ook een 460 pk sterke Mach1-versie van de Mustang verkrijgbaar. Die begint bij 121.250 euro voor de automaat of 123.105 euro voor de variant met handbak.