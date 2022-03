Deze techniek komt voorlopig niet terug in de F1

Helaas voor liefhebbers van gave snufjes: de techniek die deze Williams FW15C fameus maakte, komt niet terug in de F1.

Onlangs schreven we al waarom een bruinvis dit jaar de F1 over gaat nemen. ‘Porpoising’ is namelijk helemaal terug van weggeweest in de F1. Dat heeft alles te maken met de nieuwe regels, die stipuleren dat een veel groter deel van de downforce van de auto’s vanaf de vloer moet komen. De teams zijn daar lekker mee aan de gang gegaan. Zo lekker, dat de auto’s nu letterlijk tegen het asfalt aan gezogen worden. Op dat moment valt de downforce plots even weg om vervolgens weer snel op te bouwen en krijg je een soort hobbelpaard-effect. Of nou ja, een bruinvis effect dus, kennelijk.

Active Suspension

Dit effect is niet nieuw, want het was er vroeger ook al bij de oude ‘wingcars’. Er zijn verschillende oplossingen voor te bedenken, zoals een escape-route voor de lucht waardoor de vloer nooit helemaal de stroom van wind afsluit, of de auto simpelweg hoger op de poten zetten. Maar dat kost allemaal kostbare tijd op het circuit. Een andere mogelijke oplossing is actieve vering. De meningen zijn hier overigens enigszins over verdeeld, maar bijvoorbeeld Alpha Tauri’ technische man Jody Egginton meent dat het wel degelijk een oplossing zou kunnen zijn.

F1 techniek die snorremans Mansell succes opleverde

We kennen Active suspension natuurlijk allemaal van de Williamsen uit de vroege jaren ’90. Van Old Nige die onverslaanbaar was met zijn FW14B in 1992 en Alain Prost die in 1993 even zijn vierde titel ophaalde. En natuurlijk van bovenstaande video, waar je kan zien hoe de FW15C Dance Dance Revolution speelt.

Verboten

Het belachelijke succes van Active Suspension uit die tijd is echter in zekere zin ook meteen het probleem voor de designers van nu. Het systeem werd namelijk na het seizoen van 1993 keihard verboten en dat verbod geldt nog steeds. Nu zou men natuurlijk kunnen besluiten om dit terug te draaien. Kersvers Mercedes coureur George Russell liet onlangs optekenen dat hij dat wel zou zien zitten. Nog snellere auto’s, wie wil dat nou niet?

Kwispelende staart

Doch waarschijnlijk gaat dat niet gebeuren. Alpine’s head honcho Laurent Rossi heeft namelijk al laten weten dat het ‘enorm veel zou kosten’, omdat de auto’s ‘compleet anders ontwikkeld zouden moeten worden’. Helaas voor liefhebbers van een volle Hütte met alle opties: er komen geen kekke dansjes van F1 auto’s dus voorlopig. We moeten het doen met af en toe een kwispelende staart.