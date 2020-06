Top 11: auto’s met enorm veel koppel!

Koppel, koppel en nog eens koppel. In deze video komt het allemaal aan bod.

Al die paardenkrachten zijn natuurlijk leuk, maar koppel is minstens zo belangrijk. Het koppel zorgt voor een lekkere duw in de rug als je het gas intrapt.

In deze top 11 behandelen we 11 auto’s met het meeste koppel. Of het nu een krachtige plug-in hybride, elektrisch of een auto met supercharger of turbo’s is. Het komt allemaal aan bod in deze video.