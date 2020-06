Tesla in heet water vanwege slechte lak in koud weer

De lak van Tesla’s model 3 bladdert in sommige gevallen al binnen een jaar af. Boze eigenaren willen nu geld zien.

We kunnen een paar mannen naar het International Space Station sturen, maar puike lak op auto’s kliederen die roest voorkomt en mooi blijft is kennelijk een moeilijkere uitdaging. In ieder geval voor Tesla, dat al sinds mensenheugnis kampt met problemen omtrent de verf op hun auto’s. Die is doorgaans van hetzelfde kaliber als de bouwkwaliteit van de auto’s. Dat wil zeggen: matig.

Er bestaan verschillende theorieën over waarom Tesla de lak niet lekker voor elkaar krijgt. De meeste hebben te maken met de locatie van Tesla’s fabriek in Californië. Door regelgeving omtrent het gebruik van chemicaliën en/of door klimatologische omstandigheden zou Cali niet de beste plek zijn om een auto te verven. Velen denken echter ook dat het gewoon te maken heeft met niet genoeg aandacht besteden aan het proces om een auto te verven.

Hoe dan ook blijkt Tesla het pijnpuntje bijna tien jaar na dato nog steeds niet gefixt te hebben. En dat komt het bedrijf nu op de zoveelste class action lawsuit te staan, dit maal vanuit Canada. Jean-François Bellerose, zelf eigenaar van een Model 3, is de aanjager van de rechtsgang. Hij claimt dat de lak op zijn Model 3 al binnen een jaar begon af te bladderen, met name in het gebied voor de achterste wielkast. Er zijn foto’s van meerdere Model 3’s met dit probleem, maar helaas verbiedt het mijnenveld dat copyright heet ons die te plaatsen.

Bellerose kaartte het probleem aan bij Tesla, maar kreeg ondanks de garantieperiode van een jaar nul op rekest. Daarop ging hij naar een spuiterij, die hem een prijsopgave van 4,738 Dollar gaven op de lak te fixen. Bellerose en andere getroffenen eisen nu dat bedrag plus 500 Dollar aan keiharde genoegdoening extra van Tesla.

Wat wellicht niet in het voordeel spreekt van Tesla, is dat ze het probleem inmiddels wel min of meer erkend hebben. Alleen, de ‘oplossing’ die Tesla in gedachten heeft, is nogal koddig en typisch. Onlangs maakte het bedrijf bekend dat het voor klanten extra gratis een ‘All-Weather Protection Kit’ beschikbaar stelt. Je ziet dit sterke staaltje van techniek op bovenstaande foto. Jawel, het is inderdaad een soort plastic spatlap. Bij de kit zitten instructies, zodat klanten hem zelf kunnen installeren! Tesla claimt:

In certain regions where heavy salt, sand, or gravel is used to improve winter road conditions, we’re providing the All-Weather Protection Kit to help protect your paint from stone chips — at no cost. Instructions for self-installation are included. Tesla

Enfin, sommige klanten zijn duidelijk niet onder de indruk en willen een betere oplossing. Waarvan akte.