Red Bull: “Verstappen is een beetje een laffe herder”

Wij zien Max Verstappen natuurlijk altijd als een onverschrokken held. Maar volgens Red Bull is MV33 een beetje bang. Vandaar dat hij hierboven in de armen van zijn team vlucht, waarschijnlijk.

Jaja, na een lange winter én een lange lente, gaat het F1 seizoen over een maand dan toch van start. Het toneel zal het pittoreske Red Bull Ring circuit in Oostenrijk zijn, vroeger (in een wat andere vorm) ook wel bekend als de Österreichring en daarna A1 Ring. Het thuiscircuit van Red Bull is een happy hunting ground voor Max Verstappen, die er in de afgelopen jaren twee keer won. Die teller kan Max dit jaar naar vier stuks brengen. Er worden in twee weekenden immers twee Grote Prijzen georganiseerd in de Steiermark.

Max kijkt uiteraard uit naar de kans zijn noeste arbeid weer te verrichten. Zeker omdat hem goede kansen worden toegedicht zijn laatste kans te verzilveren om de jongste F1 wereldkampioen te worden. Maar volgens Max’ tweede vader Helmut Marko, is onze held een beetje banger dan je wellicht zou verwachten. Het heeft allemaal te maken met COVID-19. Der Helmut verklapt in een interview met RTL:

Verstappen is een beetje angstig, moet ik zeggen. We hadden al een aantal evenementen gepland, maar omdat we de veiligheid niet helemaal konden garanderen, annuleerde hij ze. Helmut Marko, beroepsoostenrijker

Marko, eerder nog bedenker van een snood plannetje om zijn coureurs bewust met het coronavirus te besmetten, begrijpt het ergens ook wel. Hij wacht met smacht op het moment dat zijn pupil hem in juli weer de hand durft te schudden:

Zijn doel is om de jongste wereldkampioen ooit te worden, dus daarom vermijdt hij elk risico. Er zijn nog vier weken over. Met de versoepeling en de cijfers die we in Oostenrijk hebben, hoop ik dat we zoals gewoonlijk een handdruk kunnen krijgen van Max. Helmut Marko, beroepsoostenrijker

Hoewel Verstappen een jonge god is, zou het natuurlijk niet prettig zijn om met COVID-19 de bocht door te moeten vliegen. En bovendien weet je het maar nooit. Misschien ben je net degene die van die rare symptomen in je voeten krijgt. Dat kan je niet gebruiken als coureur natuurlijk. Zodoende blijft Max voorlopig maar een beetje lafjes op zijn balkon sporten en SIM-racen. Hooguit gaat ‘ie er even uit om met Martijn Garritsen wat met jetski’s te klooien in la Méditerranée. Op zich wel verstandig, niet?