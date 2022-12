Top Gear-presentator raakt gewond tijdens opnames

Het vak Top Gear-presentator is niet helemaal zonder risico’s, zo blijkt maar weer.

Bij Top Gear worden er altijd rare capriolen uitgehaald met auto’s. Dat is waarom je naar het programma kijkt, maar het is natuurlijk allemaal niet ongevaarlijk. Dat bleek bijvoorbeeld in 2006, toen Richard Hammond hard crashte in een dragracer en twee weken in coma lag.

Er is nu opnieuw een ongeluk gebeurd tijdens de opnames van Top Gear, zo meldt de BBC. Deze keer is Andrew Flintoff (ook wel bekend als Freddie) erbij betrokken. Het ongeluk vond plaats op het welbekende Top Gear-testcircuit in Dunsfold.

Medische hulp was meteen ter plaatse en Flintoff is overgebracht naar het ziekenhuis. Het goede nieuws is dat zijn verwondingen niet levensbedreigend schijnen te zijn. Het ongeluk is naar verluidt ook niet op hoge snelheid gebeurd.

Wat er precies gefilmd werd en wat er mis ging is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de BBC heeft laten weten dat details te zijner tijd bekend gemaakt zullen worden. Daar moeten we het voor nu mee doen.

Voor degenen die de laatste jaren geen Top Gear meer gekeken hebben: Freddie Flintoff vormt sinds 2019 met Chris Harris en Paddy McGuinness het presentatietrio. De 45-jarige Flintoff was daarvoor vooral bekend als crickett-speler.

De originele Top Gear-presentatoren zijn de laatste jaren ook niet zonder crashes doorgekomen. Hammond crashte in 2017 natuurlijk hard met een Rimac One en James May maakte dit jaar nog een flinke klapper met een Lancer EVO. Gelukkig kwamen zij er allebei zonder kleerscheuren vanaf. Laten we hopen dat Flintoff ook geen blijvend letsel heeft opgelopen.