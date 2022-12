Deze Mercedes 560 SEC bracht 5 ton (!) meer op dan verwacht

Iemand wilde deze Mercedes 560 SEC AMG écht heel graag hebben.

Mercedes is vandaag de dag misschien niet meer zo stijlvol als het ooit geweest is, maar foute AMG’s zijn niks nieuws. In de jaren ’80 was er bijvoorbeeld al de 560 SEC AMG. Die was zo fout was als het maar kon, maar wel op de goede manier.

AMG was destijds nog ‘gewoon’ een tuner, maar dat betekent niet dat ze half werk leverden. Integendeel, dankzij AMG heeft deze 560 SEC geen 5,5 liter V8 onder de kap, maar een machtige 6,0 liter V8. Mede dankzij diverse andere modificaties levert dit blok zo’n 385 pk.

Dat is vandaag de dag niet meer zo imposant en de 560 SEC is ook geen lichtgewicht auto. Dat neemt niet weg dat het gewoon een dikke motor is. Bovendien is het een héle dikke bak om te zien. AMG zorgde voor een bodykit in typische jaren ’80 stijl en de Aero III-velgen maken het plaatje helemaal compleet.

Dit alles maakt de 560 SEC AMG vandaag de dag een gewild object. In 2020 schreven we bijvoorbeeld over een exemplaar dat voor “een godsvermogen” te koop stond in Nederland. De vraagprijs was toen €225.000.

Dat is echter een schijntje vergeleken met het bedrag dat een 560 SEC AMG met 24.000 km op de klok bij RM Sotheby’s opbracht. Eerlijk is eerlijk: dat had het veilinghuis zelf ook niet zien aankomen. Zij rekenden op hooguit 250.000 dollar. Wat al een hoop geld is voor een W126.

De stoutste verwachtingen werden echter overtroffen, want het hoogste bod was uiteindelijk (hou je vast) $720.000. Dat is omgerekend €675.000, ongeveer drie keer zoveel als verwacht. Deze AMG was dus dé verrassing van de veiling in Miami.

De auto maakte onderdeel uit van een prachtige collectie youngtimers. Die bevatte bijvoorbeeld ook een 911 Turbo 3.6, een Lamborghini LM002, meerdere Alpina’s en nog twee old school AMG’s. Veel van deze auto’s brachten eveneens meer op dan verwacht, dus het gaat lekker met youngtimers op veilingen.

Foto’s: RM Sotheby’s