Waar kun je het beste laden?

Ja, op je oprit, maar wat als je geen oprit hebt, of wel een oprit maar geen laadpaal? Wij vertellen het je in deze video.

Iedereen laadt toch thuis zijn auto op?

Het ideaal is natuurlijk om ’s ochtends op je eigen oprit in te stappen in jouw EV met volle accu’s. Maar misschien heb je helemaal geen oprit en een eigen laadpunt OF is jouw energiecontract op dit moment heel ongunstig. Dan moet je dus ergens anders opladen!

In deze video geven we antwoord op verschillende vragen rondom ‘laden buiten de deur’. Wat je zou moeten doen wanneer je geen oprit hebt met een eigen laadpaal.

Kortweg zijn er natuurlijk twee verschillende manieren om op te laden. Je kunt bij een openbare laadpaal jouw EV opladen. Of je kunt dit bij een snellader doen.

We behandelen in de video een aantal ‘laadpaalkwesties’

Wat is precies het verschil tussen laden en snelladen?

Wat is de makkelijkste manier om een (snel)lader te vinden?

Kan je eigenlijk zelf een laadpaal aanvragen voor bij jou in de straat?

Wat zijn de regels rond parkeren bij laadpalen?

Zijn er verschillen tussen snelladers?

Is snelladen duurder dan ‘gewoon’ openbaar laden?

Welke auto’s laden het snelst?

Hoe zit het met laden in het buitenland?

Voor antwoord op deze vragen kijk je de video en wanneer je dan vervolgens zelf een laadpaal wilt aanvragen voor in jouw straat. Dan raadpleeg je laadpaalnodig.nl

Dit artikelen de video is tot stand gekomen in samenwerking met de Rijksoverheid. Wil je meer informatie lezen over elektrisch rijden of nog meer mogelijkheden om zelf bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Kijk dan op Lekker op Weg.nl !