Meesteracteur Hamilton moest rol Top Gun opgeven

Lewis Hamilton is een man met heel veel talenten. In eerste instantie is hij Formule 1-coureur, de meest succesvolle aller tijden zelfs. Qua pole positions en overwinningen is er niemand beter dan Lewis. Daarnaast is hij fanatiek wereldverbeteraar op veel vlakken: hij gebruikt zijn bekendheid om een boodschap over te brengen. Daarnaast heeft hij veel hobby’s. Denk aan zijn – hoogstwaarschijnlijk onvrijwillig – vegetarische hond, mode en zang. Maar wat blijkt, Lewis Hamilton kan ook heel erg acteren!

En nee, dan bedoelen we niet dat hij niet door had dat Verstappen hem bij het DRS-punt er langs wilde laten ‘Oh, he just brake tested me’. Nee, Lewis Hamilton zou een echte acteur zijn op het witte doek.

BIJNA!!!

Het had namelijk niets gescheeld, of hij was een achtvoudig wereldkampioen piloot! Hij kreeg een rol aangeboden in de film Top Gun Maverick. Deze film (die je het beste kunt zien als het integrale aftakelingsproces van Tom Cruise) gaat natuurlijk over piloten en hun emoties en daar past Lewis Hamilton bij.

Lewis Hamilton en Tom Cruise zijn goede vrienden, aldus Hamilton in gesprek met Vanity Fair. Ze kennen elkaar sinds de film Edge of Tomorrow. Toen Lewis er lucht van kreeg dat er een tweede Top Gun-film zou komen, moest Lewis een rolletje hebben, ook al was het slechts een schoonmmaker op de achtergrond. Tom Cruise wist voor hem een rol als piloot te regelen. In een Top Gun-film!

Hamilton moest rol Top Gun opgeven

Helaas liep het op niets uit, want Hamilton kon het niet combineren met zijn voorbereidingen op de F1-races. Hij vond het bijzonder jammer dat het allemaal niet door kon gaan. Dus zo zie je maar: het leven van een superster gaat ook niet over rozen.

Nu zou het zeker niet de eerste film zijn waar Lewis Hamilton als acteur op zou treden. Hij is stem-acteur in de film Cars (waar hij de stem inspreekt voor ‘Hamilton’). Daarnaast heeft hij een cameo in de epische film Zoolander 2. Overigens heeft het Top Gun-project wel zin gehad voor Lewis zijn film-aspiraties, want de regisseur (Joseph Kosinski) werkt samen met Brad Pitt en Lewis Hamilton aan een nieuwe Formule 1-film.

