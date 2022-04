Toptip van de week! Wacht nog heel even met je auto wassen

Ja, je kunt het beste nog heel even wachten met je auto wassen. Bedank ons later maar.

Dat was wat hè, vorige maand. Al dat Saharazand dat ons land binnen kwam gewaaid en zorgde voor vieze, stoffige auto’s. Gouden tijden voor de wasstraat natuurlijk, want iedere zichzelf respecterende autoliefhebber wil dat spul er natuurlijk zo snel mogelijk af hebben.

Toch is het beter om je auto vandaag of morgen nog even niet te wassen maar nog een paar dagen te wachten. Waarom? Heel simpel, omdat er wéér een wolk met Saharazand onze kant opkomt. En aangezien er ook nog wat druppels worden voorspeld, is dat een garantie voor wederom een vieze auto.

Wacht even met je auto wassen

Onze vrienden van Weeronline weten te melden dat er vandaag en morgen een nieuwe wolk met dat smerige stof over Nederland waait. Samen met de regen die naar beneden komt, zorgt dat zoals gezegd voor een vieze auto.

Een gelukje, de wolk Saharazand is wel een stuk kleiner dan die van vorige maand, dus je auto zal iets minder vies worden. Maar ook al is de wolk kleiner, geadviseerd wordt om je auto pas in of na het Paasweekend te wassen. Omdat er nog zand in de lucht kan zitten.

Oh ja, als je je auto van dat zand wil ontdoen en besluit hem te gaan wassen, denk dan wel even na hoe je dat het liefst doet. Wellicht ten overvloede, maar zorg dat je voldoende water gebruikt voordat je met een spons of doek aan de slag gaat. Zandkorreltjes, hoe klein ook, kunnen lelijke krasjes in de lak veroorzaken. En die wil je niet.

Aan de andere kant, we schreven laatst nog over de gemiddelde Nederlander die zijn auto niet of nauwelijks wast en dus een plak Saharastof op de lak blijkbaar helemaal niet erg vindt. Tegen hen zeggen we dan ook, doe lekker wat je wil en zie maar wat je met deze info doet.

Tegen alle anderen zeggen we; bespaar jezelf dubbel werk en wacht nog even een paar dagen met je auto wassen. Scheelt toch weer kostbare tijd.

Fijne Pasen alvast, met een glimmende auto als het even kan!