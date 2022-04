Rus (15) raakt racelicentie kwijt na brengen Hitlergroet

Het zit die Russen ook niet mee deze dagen. Word je niet uit de sport verwijderd omdat je vader een vriendje is van Poetin, gooi je je eigen glazen wel in door de Hitlergroet te brengen. Blyat!

Ophef in kartland. Daar waagde de 15-jarige Russische Artem Severyukhin het zondag om de Hitlergroet te brengen toen voor hem het Italiaanse volkslied werd gespeeld. Sowieso al een oerstomme actie, maar in het licht van de oorlog in Oekraïne nog veel stommer natuurlijk.

De Rus reed onder een Italiaanse licentie (vandaar dus niet het Russische volkslied) en dat was voor de Italiaanse kartbond ACI genoeg reden om direct zijn racelicentie in te nemen. De FIA wilde het wat rustiger aandoen en een onderzoek starten, maar dat ging de Italianen blijkbaar niet snel genoeg.

Klop op de borst en daarna de Hitlergroet

Maar wat gebeurde er dan precies? Nou, Severyukhin won zondag een kartrace in het Portugese Portimāo en mocht zodoende op de bovenste trede van het podium plaatsnemen. Tijdens het Italiaanse volkslied dat voor hem werd gespeeld, sloeg hij eerst ferm op de borst, maakte vervolgens de Hitlergroet en begon daarna hard te lachen.

Gisteren kwam de Rus al met excuses. Hij zei dat hij zeker geen Hitlergroet had gebracht, maar begreep wel dat het erop leek en aanvaarde de consequenties. En die houden in dat zijn carrière waarschijnlijk voorbij is, want dit gaan mensen waarschijnlijk nooit vergeten.

En dat brengt ons bij het volgende. Is het volgens jullie terecht dat een jongen van 15 zo hard wordt aangepakt voor iets oerstoms? Want dat is het. Maar aan de andere kant, hij is pas 15 en weet waarschijnlijk niet eens wat de Hitlergroet precies inhoudt en maakte misschien alleen maar een stom geintje. Het is een lastige situatie.

Ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het weten in de comments!