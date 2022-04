BMW X7 facelift met gewaagde koplampen is officieel

BMW pakt nog verder uit met de grote X7 facelift. Meest in het oog springend zijn natuurlijk de koplampen.

Over het algemeen is een facelift niet heel schokkend. Op auto’s heb ik het dan over hè. BMW wilde met de X7 toch uitpakken om de schijnwerpers op zich gericht te krijgen. Dat is ze gelukt. De BMW X7 facelift heeft als belangrijk kenmerk dat de verlichting aan de voorzijde los van elkaar staat. En zoals wel vaker met moderne BMW’s valt er over smaak niet te twisten.

Een troost als je walgt van het uiterlijk van de BMW X7 facelift. Dit model kom je in Nederland niet zo vaak tegen. Net als dat een concurrent als de Mercedes-Benz GLS niet een veel geziene gast is. Te groot, te lomp, te duur. De modellen voelen zich veel meer thuis in Amerika. Niet zo heel gek dat BMW de X7 dan ook in de Verenigde Staten produceert.

Facelift highlights

De facelift brengt meer met zich mee dan alleen nieuwe verlichting en wat andere bumpers. De Duitse autofabrikant introduceert nieuwe mild hybride benzine en dieselmotoren bijvoorbeeld. Ook is het interieur van een update voorzien. Daar zijn nu twee grote schermen te vinden van 12.3-inch en 14.9-inch groot. Draaiende op de achtste generatie van BMW’s infotainmentsysteem.

Motoren

Nieuw in de motoren line-up is de xDrive40i in vorm van een nieuwe generatie zescilinder-in-lijn. Goed voor 380 pk, 47 pk meer dan voorheen. En 70 Nm meer koppel met 520 Nm. Dat koppel kan tijdelijk 540 Nm leveren dankzij de mild hybride aandrijflijn.

Dieselen mag ook nog met de BMW X7 facelift. De zescilinder xDrive40d levert 352 pk en 700 Nm koppel, of een piek van 720 Nm net als dat bij de xDrive40i het geval is.

Het echte feest is de X7 M60i xDrive. Hier ligt een 4.4-liter V8 benzinemotor aan de basis. Goed voor 530 pk en 750 Nm koppel. Het is de dikste uitvoering en dat zal ook zo blijven. Een X7 M hoef je niet te verwachten.

Prijzen en beschikbaarheid van de vernieuwde BMW X7 zijn nog niet beschikbaar en volgen later.