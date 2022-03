Nederlanders hebben helemaal geen zin in autowassen

Liever lui dan moe, die Hollanders. Veel Nederlanders zien autowassen niet als iets noodzakelijks.

Ga op vakantie naar Japan en je komt in elk geval één ding nauwelijks tegen: gore auto’s. Met een vieze auto rondrijden straalt uit dat je een ook een niet al te frisse persoonlijkheid hebt. Nou, dan hebben we heel veel viespeuken in Nederland. Want autowassen is niet iets dat Nederlanders graag doen. Blijkt uit een onderzoek van Allianz Direct.

De verzekeringsmaatschappij concludeert uit het onderzoek dat Nederlandse automobilisten nooit (21%) of slechts eens in de paar maanden (43%) door de wasstraat rijden. Een gevalletje liever lui dan moe, want het hebben van een schone is volgens 64 procent van de ondervraagden wel belangrijk.

Nederlanders en autowassen

Oké, geen carwash. Het leven is al duur genoeg nietwaar. Zelf wassen dan? 27 procent van de ondervraagden zegt dit nooit te doen. 35 procent zegt het eens in de paar maanden te doen. Het overgrote meerendeel, zeven procent, geeft aan de buitenkant van de auto ongeveer één keer per week of vaker schoon te maken. En dan zijn er nog de mensen die stipt blij worden van een mooie polish: 28 procent geeft aan autowassen leuk te vinden.

Interieur

Het interieur krijgt wat meer aandacht. Bijna de helft (46%) geeft aan bonnetjes, blikjes, wikkels van snoep en andere rommel eens in de paar maanden op te ruimen. 27 procent doet het één keer per maand. 62 procent verkiest zelf doen over een service bij een autowasstraat

Aan het onderzoek van Allianz Direct deden 1.029 respondenten mee. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met DirectResearch.