Tot welk merk behoort deze knappe auto?

Ja, ga er maar aan staan!

“Tot welk ras behoort deze pup?” Kennen jullie ‘m nog? Martin Gaus had een televisieprogramma ‘Natte Neuzen’ waarbij hondenliefhebbers allerlei dingen met hun hond moesten doen. Het was een episch, briljant en intelligent programma. Je zag niet alleen de honden, maar ook de mensen erachter. Houde oude tijd.

Vergeeft u mij de bizar vergezochte intro. Tijdens mijn carrière als blogger moest het programma Natte Neuzen tenminste één keer benoemd worden. Echter, nu we het toch over honden gehad hebben en de lunch net is geweest, we kijken hier naar een bovengemiddeld knappe Chinese auto. Het is namelijk de gefacelifte Geely Bo Yue. Amerikaanse lezers kunnen de auto wellicht herkennen als Emgrand X7 Sport, zoals ‘ie daar op de markt verschijnt.

Dat de auto goed op het netvlies ligt, komt door Peter Horbury. Deze Brit kunnen we het beste omschrijven als de man die Volvo weer helemaal hip heeft gemaakt. In de jaren ’90 was hij de Design Director bij Volvo, waar hij meehielp aan de 850 facelift (Alter 2), C70, S60 en S/V40. De facelift is niet heel rigoreus, maar maakt de auto ent weer wat frisser.

De auto wordt leverbaar met een 1.8 viercilinder turbomotor, goed voor 184 pk en 300 Nm. Deze is gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Helemaal nieuw is een 1.5 liter motor die zijn krachten (177 pk en 255 Nm) overbrengt aan een Aisin-automaat met zes verzetten.

Volgens zijn makers is de auto superlim dankzij het GKUI19 Geely Smart Ecosystem en een zelf ontwerpen chipset voor de auto, ‘E01’ genaamd. De Geely Bo Yue moet de meest intelligente SUV in zijn klasse zijn. Slimmer in elk geval dan die Flatcoated Retriever van de buren.