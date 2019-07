Politie Rotterdam neemt rijbewijs kersverse 911-eigenaar af

Soms zit het tegen.

De politie kan soms genadeloos zijn. Je hoeft maar net op het verkeerde moment een seconde stil te staan op een plek waar dat niet mag, of je hebt al een prent aan je broek. De kersverse eigenaar van een Porsche 911 Carrera S (rijtest) kreeg afgelopen weekend eveneens met een stel onverbiddelijke agenten te maken. Toen hij zijn 992 de sporen gaf, vorderden ze zijn rijbewijs in omdat hij ongeveer 80 km/u te hard had gereden.

De politie kwam de man in zijn nieuwe Carrera S tegen op de A16 in Rotterdam, op een stuk waar een snelheidslimiet geldt van 100 km/u. Aldaar zagen ze hoe de bestuurder de Porsche flink op zijn staart trapte. Nadat de agenten in hun Audi A6 dachten dat ze gespot waren – de Porsche-rijder vertraagde even – zette de eigenaar nogmaals aan en was er geen twijfel over dat hij te hard reed. De agenten klokten de 911 op 180 km/u.

Op Facebook vertelt de Politie Team Verkeer Rotterdam dat de agenten de bestuurder vervolgens langs de kant van de weg zetten om eens “een goed gesprek” met hem te voeren. Direct kreeg de eigenaar van hen het slechte nieuws te horen: zijn rijbewijs, die werd ingevorderd.

Terwijl de eigenaar om moest zien te gaan met deze enorme domper, werd de middag van zijn bijrijdster pardoes een stuk spannender. De dame naast de eigenaar van de nieuwe Carrera S mocht de bolide namelijk naar huis sturen. Het gaspedaal zal ze ongetwijfeld niet te diep in hebben getrapt. Binnen tien dagen beslist de Officier van Justitie of de man zijn rijbewijs nog terugkrijgt.

Beeld: Porsche 911 (992) Carrera 4S, door @thomcarspotter