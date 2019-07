Verstappen: “Leclerc nog bitter over Oostenrijk-incident”

Is het vuur tussen de oud-kart rivalen weer aangewakkerd?

De Formule 1 is een leervijver. Zeker anno 2019 is het niet duidelijk hoe ver een coureur precies mag gaan om een positie te claimen. In Oostenrijk kreeg Charles Leclerc twee weken geleden een verhelderende beuk van Max Verstappen, die er vervolgens met de overwinning vandoor ging.

De Monegaskische Ferrari-coureur heeft sindsdien zijn mentaliteit aangepast – iets dat dit weekend meermaals in beeld kwam dankzij de harde strijd die de beide rijders voerden op Silverstone. Leclerc had de agressiviteitsknop volledig opengedraaid en liet Verstappen niet zomaar over zich heen wandelen. De 21-jarige Nederlander merkte dit ook en vertelde na afloop van de race dat hij denkt dat zijn rivaal nog een beetje bitter was over hun voorval in Spielberg.

“I think he was a little bit sore still from Austria so he was defending really hard. But it’s fine, I’m all for that. Of course I didn’t want to take too much risk in those battles to damage the car because I knew we were quite a bit faster so I just needed to pick my moment. But then luckily the team did it for me with a good strategy and then it was all looking good for a good result.”

Het is zonde dat de inhaalpoging van Sebastian Vettel op Verstappen na de safety car periode eindigde in tranen. Immers, later in de wedstrijd had Charles Leclerc Verstappen mogelijk weer bij kunnen halen en hun enerverende strijd kunnen hervatten. De twee jonge honden zijn zonder enige twijfel de toekomst van de Formule 1.

Leclerc zelf heeft na afloop van de wedstrijd tegenover de media laten weten dat hij geen wrok draagt voor wat betreft het incident met Verstappen in Oostenrijk. Integendeel: volgens de Monegask is het vooral een “eye-opener” geweest. In de Grand Prix van Groot-Brittannië heeft hij dan ook daadkrachtiger opgetreden. Meer van dat, a.u.b.!

