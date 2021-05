Touareg R50 bestuurder rijdt 208 km/u om auto te sparen - Autoblog.nl

Op zich een nobel streven van de Touareg R50 bestuurder, maar op de openbare weg niet praktisch.

De verbrandingsmotor ligt onder vuur. De motor stoot immers vieze troepjes uit die je eigenlijk niet wil inademen. Om dat tot een minimum te beperken, zijn auto’s voorzien van allerlei maatregelen om de motor zo schoon mogelijk te maken. Filters, katalysatoren, EGR-kleppen, directe injectie en ga zo maar door.

Het is weliswaar goed voor het milieu, maar heel erg slecht voor de motor. Alle troep wordt niet direct uitgestoten weliswaar, maar stapelt zich op in de motor en de filters. Zeker als je rustig rijdt, gaat het hard. Dan gaat de EGR lekker alle afvallacht recirculeren en kan het aankoeken beginnen. Ook je roetfilter kan niet regenereren, dus dat loopt ook vol. Er is een oplossing voor: even de motor goed laten ‘schoonbranden’. Dat kun je doen door bovengemiddeld veel gas te geven.

Touareg R50 bestuurder

Dat is precies wat een meneer deed in Spanje (nee, niet onze @nicolasr die terug op het AB-nest is). Hij reed in een Volkswagen Touareg R50 TDI, een tiencilinder monster met 350 pk en 800 Nm. Vanwege het hoge koppel en vermogen kon de bestuurder in vrij korte tijd een hoge snelheid halen. Daarbij werd hij geflitst door de lokale politie. Meneer reed 208 km/u waar 120 km/u toegestaan is. Leo de Haas zou dat op licht ironische wijze uitstekend kunnen toelichten in de rechtbank, maar in dit geval mocht de gedaagde zichzelf verdedigen.

Declaró que "quería quitarle la carbonilla al motor". Multa de 600€ y 6 puntos en la A21, infracción muy grave.#PatrullaRadar#SeguridadVial pic.twitter.com/nQfe70Oqln — Policía Foral – Foruzaingoa (@policiaforal_na) May 1, 2021

600 euro

Hij moest namelijk aan de rechter een verklaring geven waarom hij zo enorm hard reed. De reden was simpel: de Touareg bestuurder wilde de koolstof-aanslag verwijderen uit zijn uber-Volkswagen. de rechter was er niet van onder de indruk. Hij gaf de Touareg-eigenaar een boete van 600 euro (valt nog mee eigenlijk) en zes strafpunten op zijn rijbewijs. Op de foto die gedeeld werd via Twitter was te zien dat de auto al flink aan het remmen was. De werkelijke snelheid lag een stuk hoger.

Via: AS.

Met dank aan Benjamín voor de tip!