LOL: 25 km-auto scheurt weg van politie met 130 km/u - Autoblog.nl

De topsnelheid van een 25 km-auto laat zich al snel raden, maar de topsnelheid van deze Ford Fiesta die de MMBS ombouw ‘heeft doorstaan’ lag ietsje hoger toen de politie polshoogte wilde nemen.

Regels, we hebben er allemaal wel eens lak aan. Helemaal als de regels een beetje vreemd zijn. Een perfect voorbeeld daarvan is de MMBS.

MMBS

Hoe zat het ook alweer? Een MMBS (Motorvoertuig Met Beperkte Snelheid) was een manier om een auto zonder registratie de weg op te krijgen. De motor moet dan beperkt worden zodat de auto maar 25 of 45 km/u kan. Er hoeft dan geen kenteken op en dus is de auto ook vrij van apk, MRB en alle andere ongein. Er moet wel een kentekenplaat met ofwel MMBS ofwel 25 of 45 km op, naast een grote driehoek. Je mocht rijden in een MMBS vanaf 16 jaar met rijbewijs T (voor bijvoorbeeld trekkers waar je al vóór je achttiende op mag rijden). De regels zijn intussen iets veranderd en sinds 1 januari 2021 moet een MMBS voorzien zijn van een kenteken (en dus geregistreerd zijn) en de bestuurder moest een rijbewijs B hebben. Zo wordt het meer een praktisch ding voor het platteland en geen manier voor jongeren om de toch wat makkelijk te omzeilen regels aan hun laars te lappen.

Als een haas vandoor

Dat klinkt als een harde claim, maar nabij Orvelte in Drenthe was toevallig een jongere een geweldig praktisch voorbeeld aan het geven van hoe makkelijk het is om de MMBS-regels te omzeilen. De politie kreeg een melding van ‘een 25 km auto die veel harder reed’. Door die melding gingen ze rondom Orvelte posten en kwamen ze de Ford Fiesta met MMBS kenteken en driehoek op het spoor. Een heterdaadje: de Fiesta negeerde het stopteken en schoot er als een haas vandoor. Volgens de politie reden ze tot wel 130 km/u. Je moet echter van betere huize komen om de politie af te schudden in een Fiesta, dus de politie kon de Fiesta tot stoppen dwingen.

Regels breken

Het moge duidelijk zijn dat de Fiesta in kwestie helemaal niet beperkt is tot 25 km/u, maar de eigenaar er gewoon een 25 km-kenteken op heeft geplakt en een driehoek om het te laten lijken op een MMBS. Makkelijk, dan hoeft ‘ie ook niet door de apk. In de echte wereld moeten we gewoon allemaal de kosten aftikken voor een volwaardige auto en hem niet vermommen als een MMBS. De politie heeft de bestuurder dan ook zijn rijbewijs ontnomen en de auto in beslag genomen. (via Team Verkeer Noord Nederland op Instagram)