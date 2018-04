Toyota GT86 (2012 – heden) – occasion video & aankoopadvies

De GT86 heeft alle basisingrediënten voor leuk en sportief rijden, tevens is de auto inmiddels redelijk goed te vinden als tweedehands. We zetten alle ins & outs van de Toyota GT86 als occasion op een rijtje.

Een coupé met achterwielaandrijving, laag zwaartepunt en een 2.0 boxermotor met 200 pk. Bovendien waren er weinig stumperhulpjes aanwezig en degenen die aanwezig waren konden uitgeschakeld worden voor het betere bandenroken. Ook mooi: veel ruimte voor aftermarket upgrades, voor mensen die meer dan standaard vermogen, looks of weggedrag wilden. Een deel van die upgrades waren zelfs via Toyota-labels beschikbaar. Kortom: precies dat wat de jonge petrolhead aan zou moeten spreken. We waren oprecht enthousiast toen Toyota in 2012 de GT86 op de markt bracht. Helaas werd de auto in Nederland relatief duur door onze CO2-belasting, maar gelukkig merk je daar minder van bij gebruikte exemplaren.

De GT86 was leverbaar met een 2.0 boxer benzinemotor met 200 pk en 205 Nm koppel. Naar keuze kon deze aandrijflijn aan een handbak (zes versnellingen) of automaat gekoppeld worden. In 2016 werd de GT86 gefacelift.

Aanbod op AutoTrack

Er staan momenteel 15 GT86’s te koop, variërend in prijs van €23.500 tot €30.000 voor gebruikte exemplaren, met een paar uitschieters tot €54.000 voor nieuwe auto’s. Hoewel je zou verwachten dat een handbak het meest populair zou zijn, is het tegendeel het geval: daarvan staan er slechts vier te koop, versus 11 automaten.

Pluspunten

Leuk om te rijden

Veel opties voor upgrades

Betrouwbaar

Aandachtspunten

Algemeen

De GT86 is een auto ontworpen om mee te vlammen. Veel vorige eigenaren zullen dat dus ook gedaan hebben. Check altijd de voor de hand liggende zaken als banden, velgen, remmen en de onderhoudshistorie van de auto.

Aandrijflijn

Als de auto niet lekker loopt (misfires etc.) dan kan het zijn dat er een upgrade van de ECU-software nodig is.

De brandstofpomp is binnenkort aan vervanging toe als deze wat veel bijgeluiden maakt.

Soms lekt de pakking van de rechter cilinderkop wat olie.

Soms schakelen GT86’s wat lastig in de tweede versnelling. Een vloeistofbeurt en afstellen van de koppeling zouden dit op moeten lossen.

Motortuning tot 300 pk levert weinig stress op voor het motorblok, maar daarboven luister het allemaal wat nauwer. Iets om je bewust van te zijn, aangezien er al GT86’s rondrijden met meer dan 500 pk.

Onderstel

Standaard werd de GT86 op ecobandjes van Michelin (Primacy) geleverd. Leuk omdat je makkelijk overstuur kan opwekken, minder leuk als je van grip houdt.

Veel GT86’s werden door hun eigenaren verlaagd en van andere wielen voorzien. Geen enkel probleem natuurlijk, maar check wel even of er kwaliteitsspullen gebruikt zijn.

Interieur

Instapschade aan met name de bestuurdersstoel komt nog wel eens voor.

Soms rammelt de versnellingspook, maar dit zou onder garantie opgelost moeten zijn.

De achteruitkijkspiegel verliest soms zijn coating, maar ook dit zou onder garantie opgelost moeten zijn.

Exterieur

Check even aan de onderzijde van de zijramen en bij de achterlichten of je geen roestblaasjes ziet. Verwijderen van die corrosie is geen dure fix als je er op tijd bij bent.

De GT86 heeft soms wat last van condens in de achterlichten, maar vaak zijn deze onder garantie al vervangen.

Nogmaals: de GT86 is ontworpen voor het betere gumwerk. Gumwerk eindigt ook wel eens in een sloot of tegen een boom dus check goed of de auto geen schade heeft gehad, en áls er wel iets hersteld is: of dit goed gedaan is.

Elektronica

Er zijn wat verhalen over leeglopende batterijen bij auto’s die een week of twee stil staan. Een duidelijke oorzaak lijkt echter niet aan te wijzen. Sommigen wijten het aan de auto, anderen aan aftermarket opties als alarmen en volgsystemen. Toyota heeft wel wat batterijen vervangen voor zwaardere exemplaren. Mocht je de gelegenheid hebben dan kan het geen kwaad de auto aan een druppellader te hangen als je hem langere tijd niet gebruikt.

Bekijk hier het aanbod van de Toyota GT86 op AutoTrack.