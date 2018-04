Kopen: Nederlandse Golf R32 met 445 pk

Zo is 'ie af.

De Golf 5 R32. De laatste der mohikanen, want een atmosferische 3.2 liter zescilinder die standaard een prima 250 pk levert. Zijn opvolger kreeg een tweeliter viercilinder turbomotor. De terugkeer van de zescilinder zal helaas niet gaan gebeuren en dit is best jammer. De Golf R32 is namelijk één van de best klinkende hot hatches ooit.

Je moet de R32 op z’n donder geven om snelheid te maken. Omdat het een atmosferische motor betreft, komt al het vermogen pas hoog in de toeren vrij. Dat is bij deze specifieke R32 niet het geval. De 3.2 liter is aan de beademing gegaan middels een turbosysteem van HGP. De Volkswagen heeft daarmee een upgrade van bijna 200 pk gehad. Goed, het is niet zo gek als DEZE R32 met 547 pk, maar toch. Met een vermogen van 445 pk sta je niet bepaald voor schut.

Het is er eentje met een DSG-bak en de auto heeft 173.855 kilometer ervaring. De Golf uit 2006 met zijn prachtige blauwe kleur staat te koop voor 24.945 euro.

Met dank aan iedereen voor de tip!