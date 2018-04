Deze merken hebben het meest last van dieselhaat

Sommige autofabrikanten gaan gebukt onder maatregelen die in Brussel worden verzonnen.

Merken als Lamborghini en Ferrari halen de schouders op, maar andere autofabrikanten hebben serieus last van de actuele dieselhaat onder overheden. Milieuzones, belastingen en andere maatregelen maken het steeds onaantrekkelijker om een diesel te rijden. De waarde van occasions daalt, maar de echte pijn zit hem in de nieuwverkoop.

Autobouwers worden min of meer gedwongen om het over een andere boeg te gooien. Zo gaat Porsche langzaam maar zeker over op een hybride toekomst, met de Panamera en straks ook met de Cayenne en de volgende generatie 911.

Cijfers van JATO Dynamics laten zien welke autofabrikanten de grootste klappen krijgen te verwerken. De cijfers representeren de diesel autoverkopen van het merk. Niet zo gek dat merken als Land Rover en Jeep bovenaan staan. Offroad monsters hebben juist baat bij een krachtige dieselmotor. Het zijn echter niet alleen de 4×4’s die voor veel dieselverkopen zorgen, ook Volvo en Mercedes verkopen nog steeds veel auto’s met de gepeste brandstof.

Dat diesel afneemt in populariteit zie je terug in de verkoopcijfers van 2016 en 2017. Bijna alle merken uit deze top 25 verkochten in 2016 meer diesels in vergelijking met 2017. Dat zal in 2018 niet anders zijn. Sterker nog, men verwacht dramatische cijfers voor dit jaar. LMC Automotive voorspelt dat de Duitse dieselverkoop in het ergste geval een val gaat maken van maar liefst 28 procent. Voor heel Europa zijn de verwachtingen wat minder extreem. Men denkt dat het nog zeker tot 2025 gaat duren voor we te maken hebben met een daling van 28 procent op ons continent.

Merk 2017 dieselverkoop 2016 dieselverkoop Land Rover 94% 96% Jeep 80% 81% Volvo 78% 83% Mercedes 67% 70% BMW 67% 73% Audi 59% 68% Peugeot 49% 52% Renault 49% 54% Nissan 47% 50% Volkswagen 46% 51% Ford 44% 46% Citroën 43% 50% Skoda 41% 45% Kia 40% 48% Dacia 39% 45% Fiat 36% 36% Hyundai 32% 42% Seat 30% 36% MINI 29% 37% Opel/Vauxhall 28% 32% Mazda 26% 33% Honda 26% 38% Mitsubishi 23% 30% Suzuki 8% 14% Toyota 7% 14%

Foto: een Land Rover Range Rover Velar D240s via @toyotafortuner op Autojunk