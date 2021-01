'Toyota promoot onveilig rijgedrag met de GR Yaris' - Autoblog.nl

Toyota liet een bescheiden driftje zien in een reclame dat kan natuurlijk niet.

Als je verantwoord en zuinig van A naar B wilt rijden koop je een Toyota Yaris. Als je voor de fun van A en weer terug naar A wilt rijden koop je natuurlijk een hele andere auto: een Toyota GR Yaris. Om dit duidelijk te maken in een reclame, moet Toyota uiteraard een beetje actie laten zien met de GR Yaris.

Dat deed Toyota dan ook in een Australische commercial. In de desbetreffende video is te zien hoe een GR Yaris met de nodige wielspin wegrijdt en over een landweggetje scheurt. Leuk, maar niks bijzonders. Toch is er nu wat aan de hand met deze reclame.

Wat blijkt namelijk? Ad Standards (het Australische equivalent van de Reclame Code Commissie) heeft een klacht binnengekregen dat Toyota hiermee onveilig rijgedrag en hardrijden promoot. De organisatie oordeelde dat er van dat laatste geen sprake was maar dat er wél onveilig rijgedrag vertoond werd. Daarom moet de reclame nu aangepast worden.

Jullie zullen nu wel heel benieuwd zijn naar de video, dus die kun je hieronder bekijken. Waarschuwing vooraf: de video kan schokkende beelden bevatten. Kijk dit niet als je onder de 16 bent. Het vertoonde rijgedrag in de video is totaal onveilig en onverantwoord. Doe dit vooral niet na.

De reactie van Toyota is ook bekend: ze laten weten dat ze de klachten ‘uiterst serieus’ nemen. Desondanks zijn ze van mening dat de reclame volgens hen niet in strijd is met de regels. Tijdens het formuleren van dit statement zullen ze ongetwijfeld moeite gehad hebben om hun lach in te houden. Dit is namelijk een klassiek gevalletje ‘slechte publiciteit bestaat niet’.

Via: Car Expert