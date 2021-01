Cannonball-record voor EV's niet langer in handen van Tesla - Autoblog.nl

Een Tesla lijkt de perfecte keuze om het elektrische Cannonball-record te verbreken, maar met een Taycan kan het ook, zo blijkt.

De grootste, de langste… Amerikanen houden wel een wedstrijdje verplassen. Ze hebben ook hun eigen lange afstandsrecord: het befaamde en beruchte Cannonball-record. Het is voor ons Europeanen niet bijzonder relevant, maar het levert vaak wel interessante verhalen op.

2020

2020 was een goed jaar voor degenen die een poging wilden wagen. Er is namelijk in geen tijden zo weinig verkeer geweest. Een uitgelezen moment dus om als een gek van de oostkust naar de westkust van de VS te jakkeren. Het Cannonball-record werd dan ook drie keer verbroken vorig jaar. Eerst met een Audi A8, vervolgens met een Mustang (een huurauto nota bene) en tot slot met een Audi S6.

Elektrische auto’s

Het normale Cannonball-record kennen we nu dus wel. Er is echter ook nog een interessante subcategorie: het Cannonball-record voor elektrische auto’s. Dit vereist natuurlijk weer een hele andere strategie. Een extra brandstoftank installeren of iets dergelijks is er niet bij.

Hegemonie

Het record is tot op heden altijd in handen geweest van een Tesla. Het kwam er dus telkens op neer dat de ene Tesla het record afpakte van de andere Tesla. Dat is natuurlijk niet heel vreemd, gezien de actieradius en de laadsnelheid bij Tesla Superchargers. Nu is er toch een EV die de hegemonie van Tesla weet te doorbreken: een Porsche Taycan 4S.

Tijd

Kyle Connor, Drew Peterson en Tijmen Schreur (klinkt vertrouwd) wisten in de Taycan een tijd van 44 uur en 25 minuten neer te zetten. Daarmee werd de rit van kust naar kust bijna een uur sneller gedaan dan bij het vorige record met een Model 3. Die deed er vorig jaar namelijk 45 uur en 16 minuten over. Kyle Connor was ook toen van de partij en kan dus niet verweten worden een te sterke merkvoorkeur te hebben. De complete monsterrit van 4.500 km is hieronder te zien (wees niet bang, de video is versneld).

Temperatuur

Wat dit elektrische Cannonball-record extra bijzonder maakt waren de weersomstandigheden. De gemiddelde temperatuur was namelijk 0 graden Celcius. In de timelapse-video komt er dan ook de nodige sneeuw voorbij. Bij het vorige record met de Model 3 werd gewoon in hartje zomer gereden.

Electrify America

Zowel de auto als de temperaturen waren dus minder geschikt voor een recordpoging. Dat de tijd toch aanzienlijk is verbeterd is dus vooral te danken aan de opladers. Er werd daarvoor gebruik gemaakt van het Electrify America-netwerk. Saillant detail: dit netwerk is opgezet door Volkswagen, ter compensatie van het dieselschandaal. Het feit dat er op Nieuwjaarsdag tijdens een pandemie is gereden helpt natuurlijk ook mee.

Overall

Hoewel het drietal hier een indrukwekkende prestatie heeft neergezet komt het elektrische record bij lange na niet in de buurt van het overall Cannonball-record. De Audi S6 deed er namelijk 25 uur en 39 minuten over, bijna de helft minder. Tegen de tijd dat elektrische auto’s dat kunstje ook kunnen zijn auto’s met verbrandingsmotoren waarschijnlijk zo’n beetje verboden.

Foto: Out of Spec Studios