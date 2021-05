Toyota Yaris Dynamic GR Edition, 1 van 25! - Autoblog.nl

Na het wereldwijde succes van de GR Yaris is er nu een gelimiteerde versie van de Toyota Yaris die sportiviteit en hybride aandrijving combineert.

Toyota is lekker bezig met sportieve compacte hatchbacks. Na het succes van de GR Yaris introduceert Louwman nu namelijk de Toyota Yaris Dynamic GR Edition. Deze sportieve variant van de bekende Yaris combineert dat waar Toyota goed in is; sportief rijgedrag en hypermoderne hybride techniek. De 1.5 liter hybride automaat is maar liefst 10% krachtiger en 12% zuiniger dan zijn voorganger. Perfect voor iedere dag.

De vierde generatie van de Toyota Yaris won met ruime voorsprong de titel Auto van het Jaar 2021. Deze Limited Edition is de meest exclusieve manier om de nieuwe Yaris te rijden. Het is een gelimiteerde oplage van slechts 25 stuks en alleen verkrijgbaar bij Louwman.

Uitrusting Toyota Yaris Dynamic GR Edition

Toyota Safety Sense

Toyota Touch 2 Multimedia Systeem (Navigatie, Apple CarPlay, DAB+ Radio)

16 inch Lichtmetalen Velgen

Digitaal Dashboard

Climate Control

Achteruitrijcamera

LED Koplampen

Cruise Control

Licht- en Regensensor

Interesse om een van deze exclusieve modellen te bemachtigen?

Neem contact op met de Louwman Toyota dealer bij u in de buurt om 1 van de 25 stuks te bemachtigen. Je rijdt de Toyota Yaris Dynamic GR Edition al voor € 25.995,- of private lease hem vanaf € 399,- per maand.

Voor meer informatie ga je naar de website van Louwman.