Toyota laat alvast de extra hete GR Yaris zien!

Speciaal voor Wouter komt Toyota met een extra hardcore variant van de Yaris.

Zou je het geloofd hebben als een waarzegger je een paar jaar geleden had verteld dat petrolheads nog eens massaal lyrisch zouden zijn over een Toyota Yaris? Waarschijnlijk niet. Toch is dat precies wat er gebeurd is nadat Toyota met een heet rallykanon kwam op basis van de Yaris: de GR Yaris.

Dat iedereen lyrisch was moeten we trouwens even nuanceren. Wouter was namelijk niet laaiend enthousiast in zijn rijtest met de GR Yaris, zeker niet over de versie zonder Performance Pack. Dat neemt niet weg dat het prijzenswaardig is dat Toyota auto’s als deze gewoon op de markt brengt.

Dat we een GR Yaris hebben is al heel wat, maar Toyota heeft nog meer in petto. Zoals we eerder al schreven komt er een nóg heftigere variant van de Yaris. Wellicht hebben ze daarbij ook de kritiekpuntjes van Wouter meegenomen. Toyota’s afdeling Gazoo Racing deelt nu het eerste plaatje van deze auto.

Helaas lijkt er iets mis gegaan te zijn, want de afbeelding is erg donker. Je zou bijna denken dat Toyota de auto nog geheim wil houden. Gelukkig kent Photoshop voor ons geen geheimen en hebben we de afbeelding lichter gemaakt voor jullie (zie headerfoto).

Daardoor kunnen we alvast wat verschillen met een normale GR Yaris bespeuren. Allereerst heeft de extremere GR Yaris een heuse spoiler met zwanenhalssteunen, voor het echte 911 GT3-gevoel. Ook is er een gapende koelopening te zien in de motorkap. Die zagen we nog niet op het prototype dat op de Nürburgring rondreed, die trouwens ook een andere spoiler had.

Hoe deze extreme versie van de GR Yaris gaat heten, weten we nog niet. Toyota spreekt alleen van een “fully tuned” GR Yaris. Verdere details houden ze nog onder de pet. Over precies een week weten we echter meer. Dan zal de auto namelijk onthuld worden op de Autosalon van Tokyo.

Video: CarSpyMedia