Transformers regisseur verkoopt Bumblebee (en meer)

Ja, je leest het goed, Transformers regisseur Michael Bay verkoopt een aantal van de ‘acteurs’ uit de Transformers films.

Je zou denken dat de regisseur van de meer dan succesvolle Transformers filmserie gewoon lekker al zijn speeltjes houdt. En op zijn minst de collectie nog verder uitbreidt. Maar niets is minder waar in het geval van Michael Bay. Hij heeft meerdere auto’s die daadwerkelijk als ‘acteurs’ in de verschillende Transformers films zijn verschenen. En hij biedt ze te koop aan.

De auto’s zijn te koop bij een Supercar Dealer uit Miami ‘Curated’. Michael Bay verscheen in een video van de autodealer om uitleg te geven over de verschillende auto’s en hen verhaal.

De meest iconische van de Transformers filmserie is zonder twijfel de gele Camaro die we allemaal kennen als Bumblebee. Michael Bay werkte al jaren samen met GM voordat hij Transformers op ging nemen. Hij claimt vrij onbescheiden het succes van de 5e generatie Camaro die in 2009 echt op de markt kwam.

Maar voor de geschiedenis is het wel belangrijk om te weten dat GM al in 2006 de productie van de nieuwe Camaro aankondigde. In 2007 zat een prototype al in de film en in 2009 ging de productie echt van start. Maar de glansrol die de Camaro speelde door Bumblebee maakte het natuurlijk wel direct één van de coolste auto’s voor filmliefhebbende GM fanboys in de VS.

Michael Bay heeft een originele Bumblebee filmauto in zijn Transformers collectie. Overigens had hij deze lang te leen totdat GM meende dat hij hem terug moest geven. Zover is het niet gekomen. Echter tussen hem en de nieuwe GM CEO is het daarna ook niet meer goedgekomen lijkt het. Maar als je zin hebt in een paar minuten pure Amerikaanse bravoure, kijk dan zeker de onderstaande video met het interview.

Mustang, SLS en Aventador

Maar hij neemt afscheid van nog 3 auto’s. Dit zijn uit verschillende van de Transformers films: de 2010 Mercedes-Benz SLS AMG, de 2014 Lamborghini Aventador en onze persoonlijke favoriet, de 2016 Ford Mustang ‘Barricade’!

Barricade hebben we in meerdere modellen zien terugkomen (ok, sorry Transformers liefhebber aan het woord) en dit is misschien wel een van de bruutste. Kortom, ben je op zoek naar een stukje filmmemorabilia. Meld je dan bij de firma Curated in Miami.

Bron: Wearecurated.com