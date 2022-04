Trucker die agent doodreed aangeklaagd voor moord

Het OM denkt namelijk dat de trucker de agent met voorbedachte rade doodreed. Moord dus in plaats van doodslag.

Velen van jullie zullen het nog wel weten. In juli vorig jaar werd motoragent Arno de Korte doodgereden door trucker Willem M. De gebeurtenis zelf was al indrukwekkend, het afscheid dat zijn collega’s voor hem hadden georganiseerd was dat misschien nog wel meer, met een erehaag van tientallen motoren.

De trucker die dit ‘ongeluk’ veroorzaakt heeft, moet zich vanzelfsprekend voor de rechter verantwoorden. Werd er eerst uitgegaan van een ongeluk, nu is de Officier van Justitie daar niet meer zo zeker van. Sterker, hij denkt dat er sprake is van voorbedachte rade en vervolgt Willem M. dus voor moord in plaats van doodslag.

Trucker ging harder rijden na de aanrijding.

Volgens de aanklager handelde de trucker uit “rancune, boosheid en haat” toen hij door motoragent werd staande gehouden. “Hij was rancuneus naar de politie, en de verkeerspolitie en motoragenten in het bijzonder”, zegt het OM. Ook uit de analyse na de aanrijding blijkt volgens het OM dat er opzet -en dus moord- in het spel is.

Ten tijde van de aanrijding reed de truck namelijk 45 kilometer per uur. Daarna accelereerde hij naar 71 kilometer per uur, bleek uit zijn rijgegevens. Hij reed ook opzettelijk honderden meters door, in de wetenschap dat de agent de klap niet had overleefd.

Trucker betrokken bij meerdere ongelukken

Wat ook niet voor de chauffeur spreekt, is dat hij al eerder betrokken was bij zware verkeersongevallen. Sterker, in 2015 reed hij met zijn truck ook al over een motoragent heen. Die overleefde ternauwernood, maar raakte wel een arm kwijt.

Of trucker Willem M. echt wordt veroordeeld voor moord, kunnen we natuurlijk nog niet zeggen. De zaak dient op 5 en 6 september. Daarna wordt duidelijk welke straf de trucker wacht. Maar ja, hoe zwaar de straf ook wordt, de motoragent krijg je daar niet mee terug.

En dat maakt het een extra triest verhaal.

