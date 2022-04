Wat is er nu met de Mercedes F1-motor aan de hand?

De Mercedes F1-motor doet het niet lekker op het moment. Wat is er aan de hand?

Dit Formule 1-seizoen is een beetje een vreemde. We moeten vooral heel erg wennen aan de nieuwe pikorde. Dat is goed nieuws, want te lang ging dat hetzelfde. Mercedes vooraan. Dan Red Bull, Ferrari en de rest.

Dat kwam mede door de motor van Mercedes. Sinds we met hybride-motoren rijden, is Mercedes onverslaanbaar. Nou ja, bijna dan. Van 2014 tot en met 2020 wonnen de Silberpfeilen de rijderstitel en van 2014 tot en met 2021 de constructeurstitel. Maar dit seizoen is Mercedes aanzienlijk trager. Niet alleen hebben ze veel last van het porpoising, ook de snelheid in rechte lijn lijkt te ontbreken.

“Het ligt niet aan de krachtbron”

Volgens Mercedes ligt het niet aan de F1-motor van, eh, Mercedes. Die is goed, zo laten de ingenieurs weten aan het doorgaans uitstekend geïnformeerde Auto, Motor und Sport. Volgens hen komt de motor slechts 1 tot 2 tienden van een seconden te kort op de (nieuwe) top van de F1, Ferrari. Maar meer ook niet.

Maar hoe komt het dan dat alle andere teams met een Mercedes-motor ook langzaam zijn? Dat er een team een foute inschatting maakt in het nieuwe ontwerp, is mogelijk. Maar alle vier de teams (Mercedes, Aston Martin, Williams en McLaren) doen het aanzienlijk minder goed dan vorig jaar. En alle vier missen ze vermogen op het rechte stuk.

Mercedes F1-motor heeft moeite met E10

Volgens Red Bull adviseur Helmut Marko is het antwoord eenvoudig. De Mercedes-motor heeft problemen met de E10-brandstof. Dat laat hij weten aan het Duitse Formel1.de (bekijk hier de video). Dat is namelijk het enige element dat echt substantieel is gewijzigd aan de motor voor dit jaar.

Ondanks dat Marko aangeeft geen ‘gedetailleerde kennis van de situatie bij Mercedes’ te hebben, denkt hij dat het door E10-brandstof komt. Maar er speelt nog iets. Ook denkt Helmut namelijk dat het komt vanwege de leegloop van personeel. In de afgelopen periode zijn er al zo’n 50 hooggeplaatste Mercedes-mensen overgestapt naar voornamelijk Red Bull Powertrains.

Wel denk Ome Helmut dat Mercedes erboven op gaat komen als team. Hij haalt het verschil aan tussen Hamilton en Verstappen (slechts 6 punten verschil in de stand na de GP Saudi-Arabië 2022). Hij ziet dan ook niet als een einde van Mercedes, maar meer dat de teams gelijkwaardiger zullen zijn dit seizoen.

Dan is het nu aan u waarde lezer! Wat denk jij? Is Mercedes nu officieel de weg kwijt? Of introudceren ze de bom van een motor later dit seizoen nog? Laat het weten, inde comments!