Trucker parkeert om bizarre reden op vluchtstrook Moerdijkbrug

Dit verzin je niet.

Als je niet hebt valsgespeeld bij je theorie-examen (zoals Britt Dekker), dan weet je dat je alleen in noodgevallen mag parkeren op de vluchtstrook. Nu kun je discussiëren over wat een noodgeval is, maar een vrachtwagenchauffeur had dinsdag wel een hele bijzondere reden om op de vluchtstrook te parkeren.

Het noodgeval? De Hongaarse chauffeur had het nogal warm, en het water van het Hollands Diep zag er heel aantrekkelijk uit. Dat is niet eens zo’n gekke gedachte als het 30+ graden is, maar daar bleef het niet bij. De beste man parkeerde zijn vrachtwagen op de vluchtstrook en sprong pardoes van de Moerdijkbrug.

Eenmaal in het water kwam de man erachter dat dit toch niet zo’n slimme actie was en begon hij om hulp te roepen. Men dacht begrijpelijkerwijs dat het om een zelfmoordpoging ging, dus alle mogelijke hulpdiensten werden opgetrommeld. Een politiehelikopter, brandweer, ambulance en de KNRM kwamen allemaal in actie.

Uiteindelijk bleek dat allemaal niet nodig, want de man werd al door een passerend schip uit het Hollands Diep gevist. Uiteraard ging de politie wel even een praatje maken met de man. Toen kwam aan het licht dat hij een verfrissende duik wilde nemen. Van de politie kreeg de chauffeur een boete voor het onnodig parkeren op de vluchtstrook en de sprong van de brug. Maar hé, hij was wel lekker afgekoeld.

Via: RTV Rijmond