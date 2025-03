Mag Britt Dekker haar ‘gekochte’ rijbewijs houden van het CBR…?

In deze aflevering van Autoblog Boulevard: Britt heeft haar mond voorbij gepraat op tv en moest op het matje komen bij het CBR.

Britt Dekker is een spontane meid die van haar hart geen moordkuil maakt. Zo vertelde ze onlangs op de Vlaamse tv doodleuk dat ze haar rijbewijs onrechtmatig zou hebben verkregen. In haar eigen woorden: *cue Amsterdams accent* “In Nederland kon je voor €180 van een spion, een lek, kon je je examen kopen, kreeg je alle antwoorden.”

Ze maakte zelfs reclame door ook de naam van de aanbieder te noemen: altijdgeslaagd.nl. Deze uitspraken bleven niet onopgemerkt bij het CBR. Vorige week vertelde ze – wederom in het programma De Tafel van Gert – dat ze op het matje moet komen bij het CBR. De instantie dreigde niet meteen met het afpakken van haar rijbewijs, maar Britt zat toch een beetje in haar rats: “Ik ga wel overal aan meewerken, want ik wil ‘m echt niet kwijt.”

Inmiddels heeft het gesprek plaatsgevonden. Niemand minder dan Alexander Pechtold, de grote baas, heeft een telefonisch gesprek gehad met Britt. Hij blijkt toch niet de moeilijkste: “Britt kan natuurlijk haar rijbewijs houden, want ze heeft gewoon examen gedaan, helemaal zoals dat hoort.” Nederland kan dus opgelucht ademhalen, al is het wel opmerkelijk dat Pechtold doet alsof Britt volledig volgens het boekje heeft gehandeld.

Pechtold legt ook uit dat je antwoorden helemaal niet kúnt kopen: “Onze vragen liggen niet op straat. Ik durf te stellen dat opleiders die daarmee adverteren, geen goede opleiders zijn.” De CBR-baas zegt ook: “Neem het leren van de theorie serieus, want het gaat niet alleen om je eigen veiligheid, maar ook om die van de andere weggebruikers.” Daar is natuurlijk geen speld tussen te krijgen.

Het CBR heeft vooral de kans aangegrepen om een leuk PR-momentje te pakken. Ze hebben zelfs een heel persbericht uitgestuurd. Maar uiteindelijk is dit vooral een geweldig PR-moment voor altijdgeslaagd.nl.