Maak 1,1 miljoen euro over naar Brabus om je G63 trager te maken

Groter, sterker en véél duurder, maar niet sneller.

We kunnen Brabus niet langer een tuner noemen. Het bedrijf uit Bottrop past niet alleen maar Mercedessen aan, maar is over een tijdje ook pandjesbaas. Gelukkig blijft de focus grotendeels op het bouwen van ongelofelijk sterke Mercs. De meest opvallende van allemaal moet wel dit flatgebouw op wielen zijn: de Brabus XLP 800 6×6 Adventure, oftewel de nieuwe G63 6×6 van Brabus.

Alleen de G63 krijgt de transformatiemogelijkheid naar 6×6 pick-up. Bezitters van de elektrische G580 moeten het dus voorlopig met vier wielen doen. Je verwacht het niet maar Brabus heeft de 4,0-liter V8 nog maar eens gekieteld voor meer power.

De achtpitter krijgt twee speciale turbo’s die maximaal 1,6 bar druk produceren. Daarnaast wordt de ECU aangepast op het gebied van injectie, turbo- en ontstekingsafstelling. Het resultaat: van 585 naar 800 pk en van 850 naar 1.000 Nm koppel.

Prestaties

De prestaties op de weg gaan er wel van achteruit. De 0-100-tijd gaat van 4,4 naar 5,8 seconden en topsnelheid blijft begrensd op 210 km/u. Dit heeft volgens Brabus te maken met de grote 22-inch wielen met offroad-banden. Daarnaast zal de G-wagon ook niet lichter zijn geworden van het 153 centimeter langere stalen ladderframe. Daarmee is de G63 6×6 nu 6,23 meter lang.

Het monsterlijke koppel komt al bij 3.600 tpm vrij en gaat naar alle wielen. De pick-up heeft drie portaalassen en een bodemvrijheid van 47 centimeter. De speciale ophanging is samen met KW gemaakt. De mate van demping kun je in de cabine zelf aanpassen.

Over dat interieur gesproken: daar kan het natuurlijk niet ontbreken aan Brabus-logo’s. Tevens vindt de ombouwer het belangrijk dat er Rocket Red-accenten duidelijk zijn. Daarom zijn er meer dan 200 interieuronderdelen in deze kleur gespoten.

Het kostenplaatje

De Brabus XLP 800 6×6 Adventure kost op de manier waarop je hem op de afbeeldingen ziet tenminste € 1.161.000 exclusief belastingen. Slik. De basis van de auto kost in Nederland al minimaal € 310.678 (en de elektrische G580 gaat voor minder dan de helft…). Wat dan wel weer fijn is: je krijgt een digitaal paspoort bij je Brabus G-klasse 6×6 die aantoont dat dit ook echt een Brabus is en geen namaak Aliexpress-versie.