BMW verbiedt journalisten om in Fremantle Highway-auto’s te rijden

We mochten rijden met de auto’s, maar daar steekt BMW een stokje voor.

Vorige week kregen we een interessante uitnodiging op de digitale mat. We mochten rijden in de welbekende Fremantle Highway-BMW’s. Je weet wel, de auto’s die Rotterdamse ondernemers kochten, maar van de rechter in de shredder moeten. Met deze proefrit wilden de kopers aantonen dat er helemaal niks mankeert aan de BMW’s.

We hadden wel interesse, maar helaas: het hele feest gaat niet door. BMW heeft er een stokje voor gestoken. Advocaten van BMW hebben de organisatie gesommeerd om de boel af te gelasten. Er mag geen meter met de auto’s gereden worden door de pers, anders zwaait er wat. Een boete van €250.000 per overtreding, om precies te zijn.

Volgens BMW zijn er gezondheidsrisico’s als je met de auto’s gaat rijden, dus daar is Wouter toch maar goed mee weg gekomen. Dit was ook het argument van BMW in de rechtbank: de veiligheid zou niet meer gegarandeerd kunnen worden.

“Ik waardeer het zeer dat BMW begaan is met de gezondheid van de journalisten, en ons in de sommatie dringend verzoekt ze niet aan de risico’s bloot te stellen,” aldus Ad Kornet, een van de kopers. “Ik vraag me wel af hoe BMW dat zelf in Japan heeft gedaan. Daar stonden dure Fremantle Alpina’s in tenminste één showroom van een BMW dochteronderneming. Geïnteresseerde kopers mochten daar gewoon in gaan zitten.”

De rechter oordeelde begin deze maand dat alle 260 auto’s de shredder in moeten, maar de Rotterdamse ondernemers hebben zich hier nog niet bij neergelegd. Ze gaan in hoger beroep. Logisch, ze willen er natuurlijk alles aan doen om te voorkomen dat hun investering van €5,1 miljoen in rook opgaat. Alsnog.