Trump schaft 85 milieuregels af, Amerika bestaat nog

Hard bewijs dat je ze niet nodig hebt.

Terwijl de laatste dagen van 2019 langzaam wegtikken, is het logisch om vooruit te kijken naar wat het volgende jaar ons allemaal gaat brengen. Een van die dingen is natuurlijk de Grand Prix in Zandvoort (tenzij een milieuclub verbrande koolstof in het eten gooit), maar een ander is het Presidentieel verkiezingsjaar in Amerika. Waar wij Europeanen allemaal verwachten dat onze vrinden aan de andere kant van de plas keihard gaan afrekenen met Donald Trump, leert een blik op de Democratische kandidaten die zich tot nu toe gemeld hebben mij dat The Donald gewoon weer gaat winnen.

In dat geval krijgt hij een tweede termijn van vier jaar en kan hij zijn beleid verder doorzetten. Geen goed nieuws voor de milieuridders, want terwijl wij Nederlanders krom moeten liggen om net iets minder grammetjes koolstofdioxide de lucht in te blazen, is de policy van Trump toch vooral dat alles moet kunnen als het maar geld oplevert. Althans, dat is het stereotype, maar hoe zit dat nou eigenlijk echt?

Wel, het lijkt er sterk op dat het stereotype ook dit keer weer bestaat omdat het een reflectie van de keiharde waarheid is. Sinds zijn aantreden heeft Trump meer dan tachtig(!) overheidsregeltjes teruggedraaid die op verschillende manieren tot doel hadden het milieu te beschermen. Het gaat dan om dingen rondom de uitstoot van vrachtbakken, de plicht van bedrijven in de chemische industrie om omwonenden te informeren over mogelijke risico’s, de prachtig genaamde Keystone Pipeline en oh ja, het Parijse klimaatakkoord. Het volledige overzicht check je op deze site van leerbolwerk Harvard.