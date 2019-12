Lamborghini Aventador S vat vlam in Veenendaal

Een huwelijksfeestje werd iets te vurig gevierd.

En jawel, we hebben er weer eentje! Voor de zoveelste keer heeft een Lamborghini zijn status als supercar onderstreept door spontaan vlam te vatten. Dit keer was het (gelukkig) geen onvervangbare en peperdure Miura, maar een Aventador S. Nog steeds erg vervelend en kostbaar natuurlijk, maar in ieder geval maken ze die dingen gewoon nog in Sant’Agata de Bolognese.

Het voorval vond vanmiddag plaats bij een bruiloft in het uiterst gelovige Veenendaal, waarschijnlijk de enige plaats in heel Nederland waar parkeren officieel te goedkoop is/was. Een voordelig uitje werd het huwelijk daarmee niet, want ondanks het koude weder raakte de gehuurde Aventador S een tikje oververhit in de Ferdinand Bolstraat.

De brandweer kon het fikkie weliswaar snel de baas worden, maar de schade aan zo’n exoot loopt natuurlijk al snel in de papieren. Wie daarvoor uiteindelijk de (morele) verantwoording voor draagt weten we niet, maar we vermoeden dat Buena Vida Supercar Verhuur er niet direct happig op is om de borsom van 2.500 Ekkermannen terug te geven.

Image-Credit: AS Media