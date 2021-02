En jawel, Joe Biden gooit nóg meer subsidie naar Tesla - Autoblog.nl

Je kon er op wachten en nu lijkt het realiteit te worden. Joe Biden gooit spoedig nóg meer geld tegen Tesla aan.

Nu de eerste oranje president van Amerika met frisse tegenzin is afgetreden, roken ouderwetse benzinehoofden in het beloofde land voor de auto een zware pijp. Nu is Donald Trump, zoals Jesse Klaver zou zeggen, natuurlijk een mafklapper. Doch het voordeel was wel dat epische ouderwetse benzineverkwistende dikbolides niks van de 45ste POTUS te duchten hadden. In tegendeel zelfs, hoe groter de haat van de groene brigade voor dit soort auto’s, hoe groter de liefde van Trump ervoor. Het Amerikaanse benzinehoofd hoefde onder Trump in ieder geval niet te vrezen dat hij (m/v) middels een belastingdwangbuis in een elektrisch koekblik gewrongen werd.

GREEN Act is griengas voor de petrolhead

Doch dat alles is nu helemaal anders. Sleepy Joe won immers de verkiezingen. Voor het eerst in lange tijd hebben de Dems daarnaast via de nieuwe Veep Kamela Harris effectief ook een meerderheid in het House of Representatives alsmede in de Senaat. Ze kunnen dus in principe doen wat ze willen, soort van. En wat ze willen, is vrindjes ondernemers met groen ogende vingers ontiegelijk veel subsidie geven. In dat kader is ook de Growing Renewable Energy and Efficiency Now (GREEN) Act opgesteld. Dit wetsvoorstel zal Tesla (en General Motors) andermaal toegang geven tot blubberdik belastingvoordeel.

Tax Incentive

Het heeft allemaal te maken met de goede oude federale tax incentive van 7.500 Dollar die kopers van een EV ontvangen. Die werkt als volgt: je koopt een Tesla en je berekent vervolgens hoeveel belasting je dat jaar moet betalen aan de Internal Revenue Service. Vervolgens haal je daar pardoes 7.500 Dollar vanaf. Dikke winst in de pocket. Enige nadeel: het voordeel gold alleen op de eerste 200.000 EV’s die een automerk verkocht. Daarna werd het bedrag stapsgewijs afgebouwd. Tesla heeft nog niet zo lang geleden de miljoenste auto afgeleverd, dus voor Tesla-kopers was dit voordeel reeds verdampt.

Joe Biden

Ook het goede oude General Motors zat al over de 200.000 afgeleverde EV’s. Maar voor sommige andere fabrikanten, zoals Ford en Volkswagen, geldt dat nog niet. Daar valt dus nog voordeel te halen voor consumenten die een EV kopen. De democratische politici vinden dit onwenselijk. Zij stellen namelijk dat de fabrikanten die er laat bij waren, op dit moment juist een competitief voordeel hebben van hun getreuzel met ‘vergroening’. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest!

Subsidie

Eerdere pogingen om langer subsidie te verstrekken, werden afgeschoten door Trump cum suis. Maar nu The Donald van het podium verdwenen is, ruiken de dems hun kans alsnog om voor Tesla en GM de subsidiepot weer open te trekken. Het voorstel is dat de twee merken nu nog 400.000 auto’s met dikke subsidie kunnen verkopen. Daarna volgen dan nog wat auto’s met minder subsidie:

The provision expands the qualified plug-in electric drive motor vehicle credit under Section 30D to apply a new transition period for vehicle sales of a manufacturer between 200,000 and 600,000 electric vehicles (EVs), under which the credit is reduced by $500. The provision replaces the current phaseout period (which begins at 200,000 vehicles) with a phaseout period that instead begins during the second calendar quarter after the 600,000-vehicle threshold is reached. At the start of the new phaseout period, the credit is reduced by 50% for one quarter and terminates thereafter. For manufacturers that pass the 200,000-vehicle threshold before the enactment of this bill, the number of vehicles sold in between 200,000 and those sold on the date of enactment are excluded to determine when the 600,000-vehicle threshold is reached. De GREEN act, ziet groen van jaloezie over subsidies aan Volkswagen

Goed nieuws voor Elon en zijn discipelen dus. Hoewel, bureaucratie duurt doorgaans even. Het kan mogelijk wat tijd in beslag nemen voordat de Tax Incentive er ook echt weer is. Het zou dus kunnen dat op korte termijn kopers hun bestelling even uitstellen en de concurrentie daarmee even aan kan sterken. Maar ja, drie miljard Dollar belastingvoordeel is drie miljard Dollar belastingvoordeel. Doorbreekt een aandeel TSLA binnenkort dan weer de grens van 1.000 Dollar na de splitsing in vijf stukjes?