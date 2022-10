Zoveel Tesla superchargers zijn er in Europa

Het aantal Tesla superchargers neemt gestaag toe. Maar hoeveel zijn er nu eigenlijk.

Het is misschien wel de beste zet van Tesla. Nee, niet de namen die Elon Musk geeft aan zijn kinderen of de bouwkwaliteit van de modellen. Ze hebben goed begrijpen dat het totaalproduct moet werken. En met elektrische auto’s zit (zat) je met range anxiety. De accu van een elektrische auto is veel sneller leeg dan de tank van een auto met verbrandingsmotor. Dat niet alleen, er zijn véél minder laadpunten én je moet veel langer wachten. Dat zijn in één keer drie nadelen en een reden waarom de adaptatie van de EV zo lang geduurd heeft.

Maar bij Tesla hebben ze er hard aan gewerkt. Ten eerste hebben de auto’s een behoorlijke actieradius. Auto’s met 90 km reëele range hebben ze nog nooit gebouwd. Maar om het laden te vereenvoudigen (en de auto dus interessanter te maken) heeft Tesla zijn eigen supercharger-netwerk. Dit zijn parkeerplaatsen met laadpalen waar je je Tesla extra snel kunt opladen. Erg slim.

Tesla superchargers in Europa

Maar hoeveel palen zijn er eigenlijk? Tesla Charging kwam met het heuglijke nieuws dat er een enorme mijlpaal bereikt is. Er zijn namelijk nu 10.000 superchargers!

Let wel, met superchargers wordt niet bedoeld dat er 10.000 laadstations zijn. Er zijn 10.000 laders. Als het gaat over complete laadstations, hebben we het over een kleine 900 stuks in Europa (aldus supercharge.info). Daarmee kun je uitstekend door Europa reizen.

V4-laders en Megachargers onderweg!

De meeste laadpalen staan in…. Duitsland! Daar heeft Tesla 143 laadstations. Nummer 2 is Frankrijk, met 123 stations. Nummer is het Verenigd Koninkrijk met precies 100 laadstations. Nederland staat op P7 met 39 stations. Qua oppervlakte is ons landje veel kleiner, dus de dichtheid is alsnog prima. Bijzonder in Europa is de Non-Tesla Supercharger Pilot, waarbij je bij sommige Tesla Superchargers kan laden, ook als je géén Tesla hebt. Hoofdredacteur @michaelras voelde zich altijd zo welkom daar:

De sterkste laders in Europa zijn de V3-laders. Daarmee kun je tot 250 kW laden. Uiteraard is Tesla met nog snellere V4-laders bezig. Tenslotte is Tesla ook bezig met zogenaamde ‘Megachargers’, die bedoeld zijn om de Semi-vrachtwagen te kunnen laden.

Via: Insideevs.