Tweede vrije training Frankrijk: Ferrari weer de snelste?

Gaat Max Verstappen een zware kluif krijgen aan Ferrari, of valt het verschil mee?

Onder de hete zon in het zuiden van Frankrijk is het inmiddels alweer tijd voor de tweede vrije training op Paul Ricard. Deze keer zonder reserverijders. Nyck de Vries en Robert Kubica hebben de stoeltjes opgewarmd voor Hamilton en Bottas en mogen die nu weer afstaan.

Tijdens de eerste vrije training op Paul Ricard was Leclerc de snelste in zijn Ferrari, maar dat zegt nog niet alles. Voor zover vrije trainingen überhaupt iets zeggen. Er was namelijk nog ruimte voor verbetering bij Max, want hij liet nog wat liggen tijdens zijn snelste ronde.

De tweede vrije training verloopt redelijk voorspoedig voor iedereen, zonder gekke dingen of rode vlaggen (in tegenstelling tot VT1 in Oostenrijk). Mick Schumacher spint nog wel van de baan, maar mede dankzij de afremmende werking van de rode strepen weet hij zijn Haas heel te houden.

Als uiteindelijk de snelle tijden neergezet worden op de Soft-banden, zijn de Ferrari’s toch weer de snelste. Zowel Sainz als Leclerc zijn sneller dan Verstappen. Tijdens de race zal Max vooral Leclerc moeten vrezen, want Sainz moet 10 plaatsen gridstraf incasseren.

Tijdens de tweede vrije training is er toch een mooie opsteker voor Sainz, want hij zet de snelste tijd neer op de Soft. Dat blijft zo de rest van de training. Leclerc zit volgt op de voet en zit er een tiende vanaf.

Verstappen was vijf tienden langzamer dan Sainz, maar hij heeft ook maar één snelle ronde eruit gegooid. Op de boordradio klaagde hij over onderstuur, dus dit was zeker niet het maximaal haalbare. Hoe snel hij echt is ten opzichte van de Ferrari’s gaan we morgen pas zien.

Top 10 tweede vrije training Frankrijk

De volledige top 10 snelste tijden van de tweede vrije training in Frankrijk zag er als volgt uit: